Siracusa | uomo si presenta col coltello in Tribunale | aveva udienza di divorzio

Siracusa : incendio in un garage - morto un uomo : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Un uomo di 51 anni, disoccupato, è morto carbonizzato nell' incendio divampato in un garage di via Becchilide, nel centro di Siracusa , trasformato in un'abitazione. Le fiamme sono divampate intorno alle 7.30 di questa mattina. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini ma

Siracusa - uomo carbonizzato in casa : 9.51 Un uomo di 51 anni è rimasto carbonizzato in un garage trasformato in abitazione in via Bacchilide, in una zona centrale di Siracusa.Le fiamme sarebbero divampate all'interno del locale intorno alle 7,30 e in pochi istanti si sono propagate investendo la vittima. L'allarme è stato dato dai vicini di casa e sul posto si sono recati i vigili del fuoco, ma quando sono arrivati i soccorsi per il 51enne era ormai tardi. Le indagini sono ...