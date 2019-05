Simulazione Europee | Lega e Fratelli d' Italia avrebbero la maggioranza in entrambe le

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Se lefossero state elezioni politiche, oggi il centrodestra avrebbe una solidasia alla Camera sia al Senato. Non solo: anche una “mini” coalizione sovranista fatta dad’potrebbe tranquillamente esprimerne una. È quanto emerge da una elaborazione di Quorum/YouTrend per Cattaneo Zanetto sulla base dei voti espressi alle elezioni di domenica scorsa. Dati che vanno naturalmente presi con le pinze, perché anche il tipo di elezione condiziona gli orientamenti degli elettori, così come giocano un ruolo altre variabili. Il Movimento 5 Stelle ad esempio, come ricorda l’Istituto Cattaneo, solitamente paga le elezioni secondarie (regionali,eccetera) con una forte astensione. Alle politiche del 4 marzo 2018 l’affluenza è stata del 72%, a quelle di domenica del 56%. Tuttavia, ...

