Silvio Berlusconi | il sospetto su Salvini e Meloni | C' è qualcuno dietro

Mediaset rivela il 9 - 6% della tv tedesca ProSiebenSat.1. Pier Silvio Berlusconi : "Scelta di lungo periodo" : Giovanna Stella Nella nota viene ricordato che i rapporti fra i due gruppi "sono già proficui e operativi" attraverso la partecipazione in European Media Alliance Mediaset ha rilevato il 9,6% del capitale dell'operatore televisivo tedesco ProSiebenSat.1, corrispondente a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante. Lo si legge in una nota in cui viene ricordato che "i rapporti tra i due gruppi sono già proficui e operativi", ...

Laura Ravetto : "Se qualcuno ha le palle provi a mettere in discussione Silvio Berlusconi - ma nessuno lo farà" : "Il problema non sono quei quattro dirigenti o pseudo-dirigenti, è Silvio Berlusconi a decidere". Laura Ravetto, ospite a Omnibus, su La7, attacca i membri direttivi di Forza Italia all'interno della quale c'è una resa dei conti: "Se qualcuno ha le palle di mettere in discussione Berlusconi lo facci

Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini : “Non battere i pugni in Europa” : Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini e dispensa consigli al leader della Lega “La lettera è un fatto automatico, non c’è nessuna decisione”. Lo dice Silvio Berlusconi, dopo il vertice del Ppe a Bruxelles a proposito della lettera che la Commissione Ue starebbe per inviare al governo italiano per eccesso di debito. Fa … Continue reading Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini: “Non battere ...

Elisabetta Gardini fuori dal Parlamento europeo dopo l'addio a Silvio Berlusconi : Elisabetta Gardini dopo l'addio a Silvio Berlusconi e il passaggio a Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni non ce l'ha fatta ad essere eletta. Oltre alla leader di Fdi infatti sono passati Raffaele Fitto e Nicola Procaccini. Ma la Gardini si dice comunque soddisfatta: "Ho fatto un bel risultato, più

Bruxelles - Silvio Berlusconi al summit del Ppe : “Io sempre stato in pista - purtroppo”. E su Orban : “Lo incontro dopo” : “Sono sempre stato in pista io, purtroppo, purtroppo. Ci vediamo dopo perché vi riferisco cosa abbiamo detto”. Così Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, arrivato al summit del Partito popolare europeo a Bruxelles. E sul suo incontro con il premier ungherese Viktor Orban dice: “Lo incontro tra poco”. Elezioni Europee 2019 | Di Marco Venturini Europee, ...

Giorgia Meloni fissa il prossimo obiettivo per cancellare Silvio Berlusconi : "Dove vogliamo arrivare" : Ottenuto il 6,45 per cento alle elezioni europee, ora Giorgia Meloni vuole "continuare con l'allargamento" di Fratelli d'Italia. "Credo che il sentimento di centrodestra in Italia abbia un potenziale del 50 per cento dei consensi. Anche rispetto a quello che è stato il Pdl, oggi c'è ancora un mondo

Silvio Berlusconi - l'appello di Mara Carfagna dopo le Europee : "Serve una squadra alla sua altezza" : Tanto Matteo Salvini quanto Giorgia Meloni hanno più di un motivo per esultare dopo i risultati ottenuti alle elezioni Europee. Ma sulle loro tentazioni di "autosufficienza", la vicepresidente della Camera Mara Carfagna nel suo blog sull'Huffington post lancia un chiaro avvertimento: "Senza Forza It

Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo le Europee : ringrazia gli elettori - cannonata a Giovanni Toti : Un risultato tutt'altro che esaltante, per Forza Italia, che alle elezioni Europee prende l'8,78 per cento. Poco, troppo poco. Certo, gli azzurri non spariscono ma il consenso continua a calare a velocità-record. Nel corso della giornata le durissime accuse di Giovanni Toti alla classe dirigente del

Amici - Pio e Amedeo punzecchiano Pier Silvio Berlusconi e la Toffanin : "Il loro yacht ora..." : Pio e Amedeo sono stati i mattatori comici della finale di Amici di Maria De Filippi. Ecco il testo integrale del loro intervento, una lettera diretta alla stessa Maria: Cara Maria, GRAZIE. Semplicemente grazie. Quando ci chiamasti la prima volta… eravamo increduli… ci abbracciammo forte con i nostr

Silvio Berlusconi - il suo destino nelle mani di Giorgia Meloni : perché spera nel flop di FdI : Si gioca molto, Silvio Berlusconi, a queste elezioni Europee. In particolare sono tre le cifre da cui dipende il suo futuro politico. Ovviamente la prima è quella che prenderà Forza Italia alle urne; dunque quella che raccoglierà la Lega di Matteo Salvini; infine la somma di Lega e Fratelli d'Italia

Milano - Silvio Berlusconi al seggio : “Sono un sentimentale - voto dove venivo sempre con la mia mammina” : “Sono venuto qui perché qui sono venuto per tanti anni con la mia mammina, sono un sentimentale”. Così il presidente di Forza Italia e candidato alle Europee Silvio Berlusconi al seggio di via Scrosati a Milano. “Un candidato può scegliere dove andare a votare e io ho scelto il ricordo”, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti che gli hanno sottolineato che non era iscritto a quel seggio. ...

Silvio Berlusconi - Marco Travaglio non rispetta le sentenze : l'ultima vergogna contro il Cav : Non è ora di finirla? Non vi ha ancora stancato il giochino? Pare di no. Ancora ieri, in prima pagina del Fatto quotidiano, Berlusconi viene dichiarato «impresentabile». I giudici, in base al codice, hanno deciso la riabilitazione del Cavaliere un anno fa? Non importa. Gli appiccicano addosso una pa

Elezioni europee - Silvio Berlusconi contro Salvini : “Disdicevole usare il rosario per avere voti” : Silvio Berlusconi chiude la sua campagna elettorale in vista del voto di domenica alle prossime Elezioni europee attaccando il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini: "L'uso del rosario o altri simboli religiosi credo sia disdicevole quando lo si fa per accaparrarsi dei voti”.

Silvio Berlusconi - confessione a Mattino Cinque : chi prenderà il suo posto in Forza Italia dopo le Europee : Ultimi botti di campagna elettorale per Silvio Berlusconi, che parla a Mattino Cinque. Al centro del discorso il futuro di Forza Italia e il suo futuro in politica. "Ho cercato un successore, ma i miei azzurri non li hanno ritenuti all'altezza di sostituirmi. Ma chi c’è che può paragonarsi a me per