SF90 Stradale - la Ferrari più prestazionale di sempre

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Prima di cominciare voglio ricordare un uomo straordinario: Niki Lauda. Ha impersonato il talento e il coraggio e una parte importante dellessere. Grazie Niki, Dio ti benedica. Il ceo dellaLouis Camilleri ha scelto di partire dal ricordo del tre volte campione del mondo di Formula 1, per inaugurare i lavori del grande giorno della, la primaibrida di serie. il primo di cinque modelli che presentiamo questanno. Mai in passato avevamo fatto tanto, ha dichiarato Camilleri. la nostra forza: pensiamo a come sarà il marchio tra dieci, venti o trentanni. E vediamo ancora passione. La stessa che è stata riversata in questa vettura, una vera pietra miliare per noi, che ci aprirà anche la strada a un pubblico nuovo, che mai prima dora aveva comprato una. Di serie. La notizia numero uno del giorno arriva da Enrico Galliera, direttore marketing del ...

