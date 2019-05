Serie B – Clamoroso ribaltone! Palermo penalizzato di 20 punti | ma niente retrocessione

Playoff Serie A – Clamoroso Nunnally : dito medio agli ex tifosi di Avellino! : James Nunnally avrebbe rivolto un dito medio verso i tifosi di Avellino dopo il successo dell’Olimpia Milano al termine di Gara-2: gli ex tifosi infuriati con il cestista americano Stando a quanto riporta ‘Sportavellino.it’, nei momenti successivi alla sfida fra Olimpia Milano e Sidigas Avellino, Gara-2 dei quarti di finale Playoff della Serie A, sarebbe avvenuto un brutto episodio che avrebbe avuto James Nunnally come protagonista. Il ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano è già con le spalle al muro - Avellino sogna un clamoroso 2-0 : Quarantotto ore dopo la clamorosa vittoria di Avellino in gara-1, Olimpia Milano e Sidigas si ritrovano sul parquet del Forum per una seconda partita della Serie che vale tantissimo. I Campioni d’Italia in carica sono con le spalle al muro e non possono permettersi un ulteriore passo falso in casa, mentre gli irpini sognano il 2-0 per avere ben tre possibilità (due in casa) di volare in semifinale nei Playoff. Milano deve scrollarsi di ...

Basket – Playoff Serie A : clamoroso tonfo dell’Olimpia Milano - Avellino espugna il Forum : gli irpini si prendono Gara-1 : La formazione irpina si impone con il punteggio di 74-82, portandosi così in vantaggio nella Serie Scattano i Playoff scudetto di Serie A di Basket ed ecco subito la prima sorpresa, Avellino infatti espugna il Forum di Assago superando l’Olimpia Milano con il punteggio di 74-82. Qualificatasi tra le migliori otto solo all’ultima giornata della regular season, la formazione irpina comincia alla grande la Serie contro la ...

Clamoroso in Serie B - annullati i playout : Palermo e Foggia in Serie C : Palermo in Serie C ma anche la retrocessione del Foggia, non ci saranno dunque i play-out per Venezia e Salernitana mentre i play-off si giocheranno come da programma, senza alcun rinvio: è quanto comunicato in una nota il Consiglio direttivo della Lega di B. Alla luce della sentenza del Tribunale Federale Nazionale, “immediatamente esecutiva”, il Consiglio direttivo “ha deliberato all’unanimita’ di procedere ...

Clamoroso Palermo! Arriva la stangata : rosanero in Serie C! : E’ Arrivata la decisione sul Palermo, ed è una stangata pazzesca e clamorosa. Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il club rosanero all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. La società è stata sanzionata per una Serie di irregolarità gestionali da parte di alcuni ex dirigenti. L’organismo ha dichiarato inammissibile ...

Clamoroso in Serie D : Picerno penalizzato di tre punti. Ora deve riconquistare la C : Clamoroso nel Girone H di Serie D. E' stata infatti ufficializzata la sentenza della Corte Sportiva d'Appello sulla partita Picerno-Taranto dopo il ricorso del club pugliese: convalidato il punteggio ...

Clamoroso in Serie B - playoff e playout a rischio : i club preparano una rivolta - ennesimo scandalo nel campionato cadetto : Dopo lo scandalo degli ultimi mesi nel campionato di Serie B la parola era passata al campo con partite anche spettacolari dal punto di vista tecnico, adesso un nuovo terremoto rischia di compromettere la regolarità del campionato. Ma facciamo un passo indietro e partiamo dalla situazione del Palermo. Il club rosanero negli ultimi giorni è stato deferito con pesanti accuse di falso in bilancio degli ultimi tre esercizi, e rischia ...

Calcio a 5 - play-off Serie A 2019 : clamoroso ko dell’Acqua&Sapone - vincono Pesaro - Napoli e Rieti in gara-1 : Sono andati in archivio i primi incontri del play-off del campionato di Calcio a 5 di Serie A. gara-1 che ha riservato una grandissima sorpresa, ovvero la sconfitta tra le mura amiche del Pala Santa Filomena dei campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone Unigross 5-2 contro il Maritime Augusta. Un ko pesante per gli abruzzesi che, dopo essere passati in vantaggio con Avellino nel primo tempo, hanno subito le marcature di Crema nella ...

Pierpaolo Marino apre ad un clamoroso ritorno in Serie A : il club : Calciomercato Torino, ipotesi Pierpaolo Marino nuovo ds al posto di Petrachi Pierpaolo Marino, ex ds del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva in merito ai rumors che lo vorrebbero nella dirigenza del Torino «Non sono stato contattato da Cairo e credo che non accadrà, ma in linea teorica per me sarebbe un motivo d’orgoglio lavorare nel Toro, nonché un’impresa bellissima e stimolante in questa fase della mia ...

Ripescaggi Serie B - clamoroso rischio retrocessione per irregolarità : piazze storiche pronte ad entrare in corsa per il salto di categoria [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Nuovo clamoroso scandalo che riguarda il campionato di Serie B e che potrebbe portare inaspettati ribaltoni di classifica, la prossima estate sarà nuovamente caldissima per quanto riguarda i Ripescaggi in Serie B. Tra scandali, ricorsi e sentenze gli ultimi mesi sono stati di vero e proprio caos per quanto riguarda il campionato cadetto e che di conseguenza ha colpito anche la Serie C, tante piazze storiche ...

Clamoroso in Serie B - penalizzazione in arrivo : la corsa promozione può essere già decisa! : Si sono giocate partite molto importanti valide per il campionato di Serie B, indicazioni soprattutto per la zona promozione diretta. Il cambio in panchina in casa Palermo con l’arrivo di Delio Rossi non ha portato gli effetti sperati, contro il Livorno in trasferta è arrivato solo un pareggio. Il club rosanero aveva il vantaggio del calendario che però non ha sfruttato nel migliore dei modi, adesso il Lecce nel big match contro il ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Clamoroso il fallo subito da Romero sul primo gol» : GENOVA - "Abbiamo perso per gli episodi, soprattutto sul primo clamoroso che non ha rimarcato nessuno". E' sicuro Cesare Prandelli sul motivo che ha scatenato la sconfitta contro la Samp nel derby: "C'...