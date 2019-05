calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Sono molto orgoglioso, questa squadra ha meritato di vincere”. Sono ledell’attaccante delOlivier Giroud dopo il successo in Europa League contro l’Arsenal. “E’ stato un primo tempo interessante ma senza gol, siamo riusciti a fare meglio nella ripresa” ha detto l’ex dell’Arsenal. “Questi due club mi hanno cambiato la vita, mi hanno dato l’opportunita’ di giocare in Premier League. Non volevo festeggiare contro l’Arsenal, ma sono cosi’ orgoglioso di vincere questo trofeo con il”. Poi altredei. “Entrambe le squadre erano nervose all’inizio perche’ era una finale ma il gol di Giroud e’ stato l’inizio di una grande”. Sono queste le parole di Eden. “Abbiamo giocato bene e ...

matteorenzi : Grazie Milano, ieri sera una serata magica. Avanti a testa alta #RenziCalenda - Isa_Adinolfi : Serata magica a #Portici, insieme a tanti attivisti, per le #ElezioniEuropee2019.Sono fiduciosa, siamo un piccolo e… - CalcioWeb : Serata magica per il #Chelsea, le dichiarazioni dei protagonisti: l'addio di #Hazard e le parole sulla conferma di… -