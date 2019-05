Sentenza Palermo - Foschi : “accettiamo il verdetto” - il sindaco Orlando : “cancellata l’assurda retrocessione” : Sentenza Palermo – Clamorosa Sentenza nel campionato di Serie B, 20 punti di penalizzazione per il Palermo con i rosanero che confermano la categoria, il Foggia retrocede in Serie C. “Abbiamo passato circa un mese per niente bello, ma adesso possiamo dire ‘meno male’, siamo nella nostra categoria”. Lo ha detto all’ITALPRESS il ds del Palermo Rino Foschi. “Volevamo fortemente rimanere in B e con ...

Sentenza Palermo - – 20 ai rosanero : la nuova classifica di Serie B : E’ arrivata la decisione, prima del previsto: il Palermo è stato penalizzato di 20 punti nella classifica del campionato di Serie B appena concluso. Lo ha deciso la Corte di appello della Figc. Foggia in C, playout tra Salernitana e Venezia. Ecco, quindi, come cambia la classifica del campionato cadetto: rosanero salvi a quota 43 insieme ad Ascoli e Crotone, playout tra Venezia e Salernitana, per il Foggia è Serie C ...

Sentenza Palermo – Gli aggiornamenti live sull’udienza della Corte Federale : Sentenza Palermo – E’ una giornata fondamentale per i tifosi del Palermo ma in generale per tutto il campionato di Serie B, è prevista in serata infatti la decisione della Corte Federale sul ricorso presentato dal club rosanero dopo la retrocessione nel campionato di Serie C. Secondo quanto riporta TuttoSalernitana.com, in sede sono presenti l’avvocato difensore del Palermo Di Ciommo insieme alla proprietà del club rosanero ...

Sentenza Palermo - le indiscrezioni di CalcioWeb sulla decisione della Corte Federale : si aprono scenari clamorosi per il futuro : Sentenza Palermo – E’ una giornata fondamentale per i tifosi del Palermo ma in generale per tutto il campionato di Serie B, è prevista in serata infatti la decisione della Corte Federale sul ricorso presentato dal club rosonero dopo la retrocessione nel campionato di Serie C. Perchè il Palermo è stato retrocesso? Il club rosanero era stato deferito per una serie di irregolarità, il Palermo avrebbe taroccato i bilanci dal 2014 ...

Palermo - Albanese : “Speriamo nel ribaltamento della Sentenza”. In serata il verdetto : Le dichiarazioni di Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria e presidente del Palermo Calcio, sulla sentenza, attesa per oggi, della Corte Federale sul ricorso presentato dalla società rosanero contro la retrocessione in Serie B: “Non abbiamo sensazioni, abbiamo la certezza di essere nel giusto e soprattutto ci attendiamo una sentenza equa al pari di quelle che sono state date negli anni scorsi. Attendiamo con ...

Le notizie del giorno – Le ultime sulla Sentenza del Palermo - il Tar dà ragione al Foggia - stangate Catanzaro e Viterbese : RINVIATA LA sentenza DEL Palermo – E’ stata rinviata al 29 maggio l’udienza del procedimento di appello sul caso Palermo, il club rosanero era stato punito con la retrocessione nel campionato di Serie C. Nel dettaglio il presidente della Corte federale di appello della Federcalcio, Sergio Santoro, ha deciso di astenersi dal giudizio a seguito delle notizie di stampa relative al suo presunto coinvolgimento in inchieste ...

Palermo : “Il rinvio della Sentenza ci danneggia ma ribalteremo l’esito” : Il Palermo, prendendo atto dell’astensione comunicata in udienza dal presidente della Corte federale d’Appello Sergio Santoro “si rammarica che ancora una volta non sia riuscita ad ottenere tempestivamente risposta alle proprie istanze, per motivi estranei al procedimento in cui si trova coinvolta”. “La decisione del presidente Santoro – si legge su una nota del club – espressamente motivata ai ...

Sentenza Palermo - è sempre più caos : appello rinviato al 29 maggio : Sentenza Palermo – Situazione sempre più delicata nel campionato di Serie B, nel dettaglio nelle ultime ore è stato accolto il ricorso del Foggia sulla disputa dei playout, tutto torna in gioco e nei prossimi giorni sono attese novità clamorose. Nel frattempo è stata rinviata al 29 maggio l’udienza del procedimento di appello sul caso Palermo, il club rosanero era stato punito con la retrocessione nel campionato di Serie C. Nel ...

Sentenza Palermo - Walter Tuttolomondo : “sono ottimista” : Sentenza Palermo – “Ottimista? Io sono per la logica del bicchiere mezzo pieno, posso solo dire che l’ottimismo lo impieghiamo nel proseguire qualunque sia l’esito lo accoglieremo, le sentenze non si commentano. Fin quando non ci sara’ la parola fine noi continueremo ad essere ottimisti. Noi giochiamo ad armi pari e le nostre sono armi lecite”. Sono le dichiarazioni di Walter Tuttolomondo, rappresentante ...

Sentenza Palermo - un centinaio di tifosi in Corte d’Appello : Sentenza Palermo – Grande attesa per conoscere la Sentenza sul Palermo, sono circa un centinaio i tifosi rosanero a presidiare via Campania a Roma in attesa del processo di secondo grado davanti la Corte d’Appello federale, l’inizio è previsto per le 16.30. In primo grado era stata decisa la retrocessione nel campionato di Serie C per illeciti amministrativi della precedente gestione Zamparini, relativi alle stagioni ...

Sentenza Palermo - la dura analisi de ‘il Giornale’ contro Lotito : “Ha rapporti con la Corte Federale d’Appello” : Ennesimo giorno della verità in casa Palermo. Oggi, alle 14.30, la Corte Federale d’Appello si esprimerà in merito alla decisione del TFN di retrocedere i rosanero in Serie C. Una mazzata per la città e per la neo società, che si stavano preparando alla disputa dei playoff dopo il terzo posto raggiunto nella stagione regolare. Sentenza Palermo, la decisione della Corte Federale d’Appello: tutte le ipotesi, i rosanero sperano ...

Sentenza Palermo - la decisione della Corte Federale d’Appello : tutte le ipotesi - i rosanero sperano [DETTAGLI] : Ennesimo giorno della verità in casa Palermo. Oggi, alle 14.30, la Corte Federale d’Appello si esprimerà in merito alla decisione del TFN di retrocedere i rosanero in Serie C. Una mazzata per la città e per la neo società, che si stavano preparando alla disputa dei playoff dopo il terzo posto raggiunto nella stagione regolare. Ma cosa potrebbe emergere dopo la decisione di oggi? Tre le ipotesi e gli scenari al vaglio. Che elenchiamo ...

Palermo retrocesso in C. Figc - Sentenza-stangata : "Gli illeciti di Zamparini" : Il Tribunale federale nazionale - Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il Palermo all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. Il club precipita in serie C. La società è stata sanzionata per una serie di irregolarità gestionali da parte

Palermo retrocesso in Serie C : la Sentenza del TFN : Palermo retrocesso in Serie C Palermo retrocesso in Serie C. Questa la sentenza del tribunale federale nazionale della Figc sull’illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società siciliana. Il tribunale ha dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell’ex presidente Zamparini. Questa la nota della Figc: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha retrocesso il Palermo ...