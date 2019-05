huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il progetto di legge sullefiscali approdato nei giorni scorsi al Senato (AS1294) contiene una previsione attesa da tempo. Stando alle intenzioni dei proponenti, essa dovrebbe rafforzare i diritti dei contribuenti, imponendo al Fisco la regola generale del confronto con il cittadino prima di ogni contestazione. Il che vuol dire ridurre i casi in cui esso è costretto a rivolgersi a un giudice per far valere le proprie ragioni.Con un effetto benefico anche per l’Agenzia delle Entrate: le buone pratiche e la riduzione degli errori assicurano infatti maggiore trasparenza e stimolano l’adempimento spontaneo. Tra gli addetti ai lavori è noto come “diritto al contraddittorio preventivo”. Dalla legge è sinora previsto solo in casi specifici, senza una valenza generale, che invece è stata qualche anno faproclamata dalla ...

HuffPostItalia : Semplificazioni e nuove complicazioni in materia fiscale -