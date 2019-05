Scuola diffusa | la nuova didattica unisce cultura e città ‘Una buona grafica salva la

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Niente offre certezze incrollabili e certezze gratiniche – scriveva Vittorio Zucconi – come l’ignoranza”. In un paese in cui un sottosegretario allasi vanta di non leggere libri da tre anni, c’è un progetto elaborato da un gruppo di studenti del Naba che consentirebbe a tutti (giovani e anziani) di dialogare con le grandi anime del passato. Ne parliamo con Ester Manitto, che ha sviluppato l’idea durante uno dei suoi corsi di brand design. “Ho chiesto agli studenti di mappare – o come si dice oggi, di brandizzare – il Cimitero Monumentale. Oggi se vuoi andare da Giorgio Gaber, Bruno Munari o Dario Fo non sai come fare. Il progetto prevede che, attraverso più mezzi – cartacei, grafici, web – o grazie a un un totem, quando arrivi alla tomba di Gaber copi il codice Qr e trovi non solo tutto ciò che lo riguarda – dalle canzoni alla ...

mano_rossa : RT @PiccoliTeatri: Venerdì 31 maggio a “Comunicazione diffusa” in Via Castiglione n. 26 a Bologna la compagnia CLADECA del CRT FITeL Bologn… - SeErcole : RT @PiccoliTeatri: Venerdì 31 maggio a “Comunicazione diffusa” in Via Castiglione n. 26 a Bologna la compagnia CLADECA del CRT FITeL Bologn… - MariaTibiletti : RT @PiccoliTeatri: Venerdì 31 maggio a “Comunicazione diffusa” in Via Castiglione n. 26 a Bologna la compagnia CLADECA del CRT FITeL Bologn… -