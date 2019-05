Scherma | che sogno per Roberta Marzani | l’azzurra si laurea campionessa d’Europa Under 23

Scherma – Valentina Vezzali dona i suoi ori olimpici alla Polizia per una mostra a Palermo : Scherma: gli ori olimpici di Valentina Vezzali alla Polizia per una mostra a Palermo. Al salone d’onore anche festa delle Fiamme Oro per gli 80 anni di Berruti Valentina Vezzali ha consegnato oggi i 6 ori vinti in carriera alle Olimpiadi al capo della Polizia, Franco Gabrielli. Le medaglie saranno ora scortate a Palermo dove saranno esposte a Palazzo dei Normanni dal 3 giugno alla mostra ‘un TesOro italiano’, in onore dei ...

Scherma - Grand Prix Mosca 2019 : altra conferma per Luca Curatoli - buona prova di Martina Criscio : Un podio centrato al maschile e uno sfiorato al femminile, è questo il bottino dell’Italia nel Grand Prix di sciabola a Mosca, che ha chiuso la regular season della Coppa del Mondo di Scherma. La prossima settimana i riflettori si sposteranno infatti sui Campionati Italiani di Palermo e poi si entrerà nel vivo dal 17 giugno con gli Europei di Düsseldorf e dal 15 luglio con i Mondiali di Budapest, che come al solito chiuderanno la stagione. Luca ...

Giro d’Italia 2019 - l’analisi della seconda settimana di Vincenzo Nibali. Dalle prime Schermaglie sulle Alpi - all’attacco sul Civiglio : Sei tappe da tachicardia, sei tappe di lotta serrata. Tutti contro tutti per un solo obiettivo: la maglia rosa. Sono passate le prime due settimane del Giro d’Italia 2019, una quindici giorni veramente intensa dall’inizio alla fine; con frazioni mai scontate, e una prima parte segnata dal maltempo. Ma poi ecco la luce sui primi capponi di montagna, e un uomo in maglia rossa sempre pronto, lucido, freddo e mai arrendevole, ...

Scherma - Grand Prix Mosca 2019 : Martina Criscio sfiora il podio - altro successo di Sofya Velikaya : Martina Criscio sfiora il podio nel Grand Prix di sciabola a Mosca. La 25enne pugliese ha realizzato sulle pedane russe la migliore prestazione stagionale, ma non è bastata per chiudere tra le prime tre. L’azzurra è stata sconfitta ai quarti all’ultima stoccata (15-14) dall’ungherese Liza Pusztai. In precedenza Criscio aveva superato 15-14 la tedesca Anna Limbach, poi era riuscita a battere 15-12 la forte francese Cecilia Berder, testa di serie ...

Scherma - Bebe Vio sa solo vincere : la campionessa paralimpica trionfa in Brasile : Bebe Vio continua a stupire e sa solo vincere. La campionessa paralimpica a Rio 2016 nel fioretto conquista il successo anche sulle pedane brasiliane di San Paolo dove si sta tenendo la Coppa del Mondo di Scherma paralimpica. La fiorettista delle Fiamme Oro si è portata a casa il terzo successo consecutivo dopo quelli di Sharjah e Pisa, ribadendo la propria leadership nel ranking mondiale e soprattutto dimostrando a tutti che la sua fame di ...

Coppa del Mondo di Scherma paralimpica - Bebe Vio inarrestabile : vittoria anche in Brasile : Coppa del Mondo di scherma paralimpica, Bebe Vio ha domato le avversarie sulle pedane brasiliane di San Paolo Non si ferma la striscia di vittorie di Bebe Vio. L’azzurra conquista il successo sulle pedane brasiliane di San Paolo dove è in corso la tappa del circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica. La fiorettista delle Fiamme Oro sigla il terzo successo consecutivo dopo quelli di Sharjah e Pisa, ribadendo la propria ...

Le ultime Schermaglie prima del voto di domenica : Ci siamo, si vota. Ma è una vigilia elettorale da choc. Su tutte le prime pagine dei quotidiani campeggia il volto contrito di Theresa May nella stessa identica smorfia di pianto dopo le dimissioni. La sua missione è fallita. E ha lasciato il campo così. Senza riuscire a portare a compimento la Brexit. Con lei, ma nei modi e in maniera meno drammatica, esce di scena anche Angela Merkel, non intenzionata – secondo l'indiscrezione dello Spiegel – ...

Scherma - Grand Prix sciabola Mosca 2019 : sette italiani qualificati al tabellone principale : A Mosca (Russia) si sono disputate le qualificazioni del Grand Prix di sciabola maschile. Aldo Montano, Riccardo Nuccio, Leonardo Dreossi e Dario Cavaliere hanno ottenuto l’accesso al tabellone principale a cui erano già ammessi Luigi Samele Luca Curatoli ed Enrico Berrè in quanto teste di serie. Leonardo Dreossi ha sconfitto il russo Shirshov per 15-7, Riccardo Nuccio ha regolato il georgiano Mardaleishvili per 15-7, Aldo Montano e Dario ...

Scherma – Sciabola maschile : sette azzurri nel main draw di Mosca - Montano non stecca nelle qualificazioni : Oltre ai già ammessi di diritto come teste di serie Luigi Samele, Luca Curatoli ed Enrico Berrè, saranno anche Aldo Montano, Riccardo Nuccio, Leonardo Dreossi e Dario Cavaliere Ci saranno sette Sciabolatori azzurri in pedana nel main draw del Grand Prix Fie di Sciabola maschile, al via da questo venerdì a Mosca. Ad affrontare la giornata clou della gara maschile, oltre ai già ammessi di diritto come teste di serie Luigi Samele, Luca ...

Conad porta Scherma allo Zen - Vezzali tra bimbi scuola Falcone : Conad porta scherma allo Zen. Una grande festa all'insegna dello sport e del sano divertimento. E' "Educhiamoci con la scherma: Sport è disciplina"

Giro d’Italia 2019 : Vincenzo Nibali - prime Schermaglie con Primoz Roglic. Attenzione a Majka e Mollema : Se questo era l’antipasto, chissà cosa ci attende da domani con le portate principali del Giro d’Italia 2019… La Cuneo-Pinerolo, frazione di media montagna, è bastata per frantumare completamente la corsa. Vincenzo Nibali ha gareggiato con esperienza, sempre da protagonista ma attento a non spendere più energie del dovuto. Lo Squalo ha punzecchiato Primoz Roglic. Ha risposto con facilità al primo attacco di Miguel Angel Lopez ...

Scherma Modica - bronzo per Spampinato a Riccione : Conad Scherma Modica a Riccione per Gran Premio Giovanissimi 2019. Medaglia di bronzo per Francesco Spampinato e settimo Emanuele Santoro

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il fioretto azzurro è una certezza. Segnali positivi anche dalle squadre della spada : Il fine settimana della Coppa del Mondo di Scherma ha dimostrato ulteriormente come il fioretto azzurro sia una certezza a livello di risultati. Nel Grand Prix di Shanghai l’Italia è stata ancora una volta grande protagonista, portando tre atleti sul podio nelle due gare in programma. Al maschile il campione del Mondo Alessio Foconi si è confermato il più forte, centrando il secondo successo stagionale e chiudendo così nel migliore dei modi la ...

Scherma - Grand Prix Fie di fioretto : successo per Alessio Foconi - nel femminile Volpi ed Errigo sul podio : Alessio Foconi ha vinto il Grand Prix Fie di fioretto per quanto concerne la gara maschile, secondo posto di Alice Volpi e terzo di Arianna Errigo Gli azzurri assoluti protagonisti del Grand Prix Fie di fioretto. La squadra guidata dal ct Andrea Cipressa festeggia il successo di Alessio Foconi nella gara maschile, il secondo posto di Alice Volpi e il terzo di Arianna Errigo nella prova femminile. La Cina sembra portar bene al fiorettista ...