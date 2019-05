Sbarca al porto di Catania la musica magnetica e controcorrente del giovane performer

La cucina siciliana Sbarca all'aeroporto di Roma Fiumicino : Aeroporti di Roma e Antica Focacceria San Francesco hanno presentato il nuovo menu' elaborato dallo Chef Giuseppe Biuso per i passeggeri.

Chi decide se una nave può Sbarcare in un porto italiano? : Un gommone con alcuni migranti a bordo (foto: Ufficio Stampa Mediterranea Saving Humans – LaPresse) Nella tarda serata di domenica 19 maggio, i 47 migranti a bordo della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca Sea Watch, sono stati portati a Lampedusa. Lo sbarco è stato la conseguenza di una decisione della procura di Agrigento che ha disposto il sequestro della nave per presunta violazione dell’articolo 12 del testo unico ...

MXGP - Mondiale 2019 : Tony Cairoli Sbarca in Portogallo per l’allungo decisivo e Herlings… : Dopo il trionfale fine settimana del Gran Premio di Lombardia, concluso con una brillante doppietta, Tony Cairoli punta il proprio mirino verso il Portogallo per il sesto appuntamento del Mondiale MXGP. Sui 1630 metri del tortuoso tracciato di Agueda, si riproporrà la consueta sfida tra il nove volte campione del mondo e lo sloveno Tim Gajser che, a Mantova, ha subito una dura lezione nel confronto diretto cedendo 24 punti che, a questo punto, ...

Migranti - partenze a raffica. Sbarcano in 20 a Porto Empedocle - avvistati barcone e gommone con 230 persone a bordo : Dalla Libia si continua a partire, dalla Tunisia si continua ad arrivare indisturbati in Italia. Gli ultimi 20 Migranti sono approdati a Porto Empedocle, intercettati quando erano ormai a venti miglia ...

I 64 migranti dell'Alan Kurdi Sbarcano a Malta | Verranno distribuiti tra Germania - Portogallo - Francia e Lussemburgo : Muscat: "Nessuna delle persone soccorse resterà a Malta, che non può permettersi di assumersi questo onere da sola".

