Sarri vince l’Europa League | i complimenti del Napoli

De Laurentiis mai banale : “Se Sarri va alla Juve c’è più gusto a vincere lo scudetto…” : Mai banale. Pungente, come sempre. Ogni volta che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rilascia qualche dichiarazione, fa sempre parlare di sé. E lo ha fatto anche in questo caso, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli nel giorno del suo compleanno. Ecco le sue parole. “A Quagliarella darei un posto d’onore, poi bisognerà capire con il tecnico come muoversi. Nel suo caso dipende esclusivamente dalla volontà di ...

Corbo : “Scoperto il sistema clausola Ancelotti. Ilicic? Sono perplesso. Se Sarri va alla Juve vince il Napoli” : clausola Ancelotti, Sarri alla Juve e Ilicic. Antonio Corbo tratta gli argomenti nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: clausola Ancelotti, Sarri alla Juve e l’eventuale acquisto di Ilicic dall’Atalanta. Antonio Corbo tratta gli argomenti nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’. “clausola Ancelotti. Nell’ultimo intervento è stata definita strana. Non si capiva perché vi fosse ...

Moto2 - Risultato GP Francia 2019 : vince Alex Marquez davanti a Navarro ed a Fernandez. Caduta per Lorenzo BaldasSarri : Parlare di una gara ad eliminazione non è certo un’esagerazione, riferendoci al GP di Francia 2019, quinto round del Mondiale di Moto2. Sul tracciato di Le Mans (Francia), le cadute eccellenti non sono mancate e purtroppo hanno avuto per protagonisti alcuni piloti particolarmente cari ai nostri colori. Ci si riferisce a Lorenzo Baldassarri che, scivolato nelle prime battute, ha battuto violentemente la spalla a terra, causando anche ...

Moto2 - Risultato GP Francia 2019 : vince Alex Marquez davanti a Navarro ed a Fernandez. Caduta per Lorenzo BaldasSarri : Parlare di una gara ad eliminazione non è certo un’esagerazione, riferendoci al GP di Francia 2019, quinto round del Mondiale di Moto2. Sul tracciato di Le Mans (Francia), le cadute eccellenti non sono mancate e purtroppo hanno avuto per protagonisti alcuni piloti particolarmente cari ai nostri colori. Ci si riferisce a Lorenzo Baldassarri che, scivolato nelle prime battute, ha battuto violentemente la spalla a terra, causando anche ...

Corriere della Sera : Sarri alla Juve - vincere e divertire sarebbe la mossa di Agnelli : Il Corriere della Sera relega in secondo piano il problema della panchina della Juventus nel dopo Allegri, ma da delle certezze. Sono fuori dalle candidature Dechamps e Zidane, mentre guadagna posizioni Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha ancora la finale di Europa League da portare a termine con il Chelsea e non intende esporsi prima, ma è chiaro che i rapporti con la società inglese non sono idilliaci da tempo e neanche il pubblico lo ha ...

Sarri : “Resto in Premier. Non vincere l’Europa League sarebbe un fallimento” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Maurizio Sarri. Il tecnico conferma di voler rimanere in Premier e ammette che non vincere la Coppa sarebbe un fallimento. Sarri ammette: “Se cinque anni fa mi avessero detto che avrei giocato la finale di Europa League, forse mi sarei incazzato perché il mio obiettivo è arrivare in finale di Champions e magari vincerla. Ora ci riempiono di complimenti, ma andare a Baku ...

Sarri : 'Ora vogliamo vincere l'Europa League' : Che cosa mi ha colpito dell'esperienza inglese? Qui non è semplice, c'è una mentalità diversa e pure un mondo diverso dal nostro. Giocare così tante partite è pesante ma d'altra parte mi dà ...

Di nuovo in Champions e un Hazard mai visto : Sarri è un vincente : Che poi, che cosa vuol dire nel calcio, o più in generale, nello sport, essere un vincente? Si tratta di una domanda non banale, perché in un momento storico in cui il dibattito, soprattutto ...

Il Chelsea vince 3-0 - Sarri a un passo dalla Champions : Fondamentale vittoria per il Chelsea di Maurizio Sarri che è a un passo dalla conquista dell’obiettivo stagionale, cioè la qualificazione alla prossima Champions (mancata lo scorso anno, la squadra con Conte vinse la FA Cup ma arrivò quinta in Premier). I Blues hanno battuto 3-0 il Watford e si sono portati al terzo posto in classifica a una sola giornata dalla fine. Se l’Arsenal nel pomeriggio non dovesse battere il Brighton, la ...

Moto2 - GP Spagna : vince BaldasSarri. 2° Navarro - 3° Fernandez : Jorge Navarro è alla prima pole stagionale, l'undicesima in Moto2 per l'italianissima Speed Up. Lo spagnolo parte davanti a tutti dopo l'ottimo terzo posto di Austin, al suo fianco Alex Marquez, qua ...

Moto2 - Jerez : BaldasSarri vince e allunga in classifica : Jerez - Lorenzo Baldassarri si lascia alle spalle il passo falso di Austin e conquista la terza vittoria stagionale, in quattro gare, trionfando nella classe Moto2 del Gp di Spagna . L'italiano del ...

Moto2 : BaldasSarri torna a vincere e vola nel mondiale! Secondo Navarro : E' l'anno del Balda. L'italiano torna alla vittoria, facendo dimenticare al mondo intero il passo falso di Austin. Lorenzo vince senza grossi patemi, diventando veramente il grande favorito per il mondiale. Nessuno ferma Lorenzo Baldassarri. Ci prova Fernandez ad inizio corsa,...

Moto2 - GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Lorenzo BaldasSarri vince ancora e allunga nel Mondiale! Marini 8° - Bulega 9° : Lorenzo Baldassarri trionfa anche a Jerez de la Frontera e va in fuga nel Mondiale di Moto2 grazie al terzo successo stagionale su quattro gare disputate. Il marchigiano del Team Flexbox HP 40 ha bissato la vittoria della passata edizione con una condotta di gara esemplare, rimediando ad un inizio di fine settimana travagliato con grande carattere e consapevolezza nei propri mezzi. Il nostro portacolori ha regolato di 0.359 lo spagnolo Jorge ...

Moto2 Americhe : vince Luthi - BaldasSarri k.o. : Thomas Luthi vince il GP delle Americhe e torna sul gradino più alto del podio della Moto2. Il pilota svizzero ha trionfato in solitaria davanti al compagno di team Schroetter e a Navarro , in una ...