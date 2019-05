Sara Carbonero torna a casa dopo l’operazione | «Adesso bisogna essere ancora più forti»

Chi è Sara Carbonero - la giornalista e moglie di Casillas colpita da un tumore : Donna forte e indipendente, mamma di due bambini, giornalista e moglie di Casillas: Sara Carbonero è tutto questo e molto altro. La compagna del portiere del Porto in questi giorni ha rivelato di aver iniziato una lunga battaglia contro il cancro. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove la star spagnola ha pubblicato un commovente post in cui ha spiegato che le è stato diagnosticato un tumore maligno alle ovaie. Sara è già stata sottoposta ad ...

Sara Carbonero : "Questa volta tocca a me. Ho il cancro" : “Quando ancora non ci eravamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo, questa volta è toccato a me, con quella parola di sei lettere che ancora faccio fatica a scrivere”. Sara Carbonero affida a Instagram il suo dolore e la paura per aver scoperto di avere un cancro alle ovaie scoperto durante un normale controllo. A poche settimane dall’infarto di Iker Casillas, il portiere del Porto ricoverato ...

Iker Casillas lascia l’ospedale : lo spagnolo sorridente al fianco di Sara Carbonero [FOTO] : Iker Casillas è stato dimesso dall’ospedale a seguito dell’infarto che lo ha colpito durante l’allenamento del Porto Iker Casillas ha lasciato oggi l’ospedale nel quale era ricoverato a seguito dell’infarto occorsogli durante un allenamento del suo Porto. Il portiere spagnolo è uscito dall’ingresso principale assieme alla sua compagna, la bella giornalista Sara Carbonero. Inizialmente Iker Casillas ha ...

Iker Casillas - dopo l'infarto Sara Carbonero ringrazia su Instagram - : In una immagine insieme al campione dall'ospedale di Oporto, la giornalista sportiva scrive: "La vita ha questo strano modo di ricordarci che dobbiamo apprezzare ogni battito"

