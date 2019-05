Sara Affi Fella | il suo stato di salute è cagionevole ma vorrebbe diventare mamma

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Non si spengono i riflettori per l'ex tronista di Uomini e Donne,. Sebbene la giovane di Venafro sia scomparsa dalla scena pubblica per un breve periodo dopo lo scandalo che l'ha coinvolta, adesso è tornata a fare parlare di sé. Ha riaperto infatti il suo profilo Instagram – anche se, a tratti, lo rende privato – ed è di nuovo felice e innamorata, proprio come il suo ex Nicola Panico. Ai fan parla proprio tramite i social, attraverso i quali risponde attivamente alle domande che le vengono poste. Tra queste, alcune riguardano il suodie i progetti per il futuro....

