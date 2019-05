Sanità | Pd e FI accusano Nesci M5s di conflitto d’interessi e scoppia la bagarre in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Un collaboratore della relatrice che ha in mano il decreto sullain Calabria candidato a diventare commissario della Asl di Vibo Valentia. E, dunque, und’interessi per la deputata in questione. È l’accusa che diversi parlamentari delle opposizioni (Pd, Forza Italia e LeU) hanno rivolto a Dalila(M5s), che coordina per la maggioranza, alla Camera, i lavori sul cosiddetto decreto Calabria. A sollevare la questione è stata Enza Bruno Bossio, seguita da Enrico Borghi, che ha puntato il dito contro Gianluigi Scaffidi, collaboratore della parlamentare pentastellata. “Il fatto è che ancora non sono state fatte le nomine” si è difesa, “ribadisco che, dalle indiscrezione uscite, la persona indicata non è mai stato un mio collaboratore stipendiato. E io non sono titolata a fare alcuna nomina”. Parole giudicate insufficienti da Jole ...

erregi69 : Sanità, Pd e FI accusano Nesci (M5s) di conflitto d’interessi: “Onestà, onestà”. Bagarre in Aula, Carfagna riprende… - Cascavel47 : Sanità, Pd e FI accusano Nesci (M5s) di conflitto d’interessi: “Onestà, onestà”. Bagarre in Aula, Carfagna riprende… - MPenikas : FQ: Sanità, Pd e FI accusano Nesci (M5s) di conflitto d’interessi: “Onestà, onestà”. Bagarre in Aula, Carfagna rip… -