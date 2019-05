Samsung Galaxy S11 e Galaxy Note 10 potrebbero stravolgere le fotocamere della gamma

Manuale Samsung Galaxy A10 smartphone uso semplice : Manuale d’uso Samsung Galaxy A10 PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A10.

Con Samsung Galaxy Note 10 potrebbe arrivare una funzionalità super attesa : Samsung ha presentato la domanda di registrazione del marchio DeX Live nell'Unione Europea, feature che potrebbe esordire con Samsung Galaxy Note 10 L'articolo Con Samsung Galaxy Note 10 potrebbe arrivare una funzionalità super attesa proviene da TuttoAndroid.

Samsung è al lavoro su un nuovo Galaxy Watch : ecco i primi dettagli : In base ad alcune fonti, Samsung sta lavorando al successore del Galaxy Watch e avrà come numeri di modello SM-R820 e SM-R830 per le varianti solo Wi-Fi e Bluetooth e SM-R825 e SM-R835 per le varianti LTE, inoltre potrebbe esserci anche una variante 5G destinata agli Stati Uniti con i numeri di modello SM-R827 e SM-R837. L'articolo Samsung è al lavoro su un nuovo Galaxy Watch: ecco i primi dettagli proviene da TuttoAndroid.

Le cinque fotocamere di Samsung Galaxy Note 10 analizzate e mostrate da un render : Tira aria di cambiamenti, quasi di rivoluzioni, sulla prossima generazione della linea Galaxy Note 10 di Samsung L'articolo Le cinque fotocamere di Samsung Galaxy Note 10 analizzate e mostrate da un render proviene da TuttoAndroid.

Arriva una carrellata di offerte su smartphone Android : LG G7 ThinQ - Huawei P30 Pro - Xiaomi Mi MIX 3 - Samsung Galaxy S10e e altri : Oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e Moto G7 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Arriva una carrellata di offerte su smartphone Android: LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e altri proviene da TuttoAndroid.

In crescendo il Samsung Galaxy Note 9 brand 3 : XXS2CSDJ con patch di maggio : Sul finire del mese arriva la patch di maggio 2019 anche a bordo dei Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia, attraverso la serie firmware N960FXXS2CSDJ, che si distingue anche per la parte CSC N960FCKH2CSDC, la CHANGELIST 15792590 e la date build del 29 aprile. Si tratta di un aggiornamento non fine a sé stesso, e che non apporta giovamenti esclusivamente nel campo della sicurezza: sono stati, difatti, inseriti nuovi filtri di bellezza nell'ambito ...

All’attacco il volantino Unieuro con Huawei Mate 20 Lite - P20 Pro e Samsung Galaxy S10e a prezzi top : Scatteranno ufficialmente il prossimo 31 maggio le offerte riguardanti il volantino Unieuro, tramite il quale sarà possibile acquistare alcuni smartphone Android a condizioni vantaggiose, come si potrà notare soprattutto con Huawei Mate 20 Lite, P20 Pro e Samsung Galaxy S10e. Proviamo dunque ad analizzare le singole promozioni, anche perché potrebbero essere soggette ad unità limitate, al dì là dei tempi entro i quali si chiuderà ufficialmente ...

Samsung ritira l’ultimo aggiornamento per i Galaxy S10 a causa dei numerosi bug : Samsung ha deciso di fare un passo indietro, ritirando un firmware evidentemente nato e controllato male prima di essere spedito via OTA L'articolo Samsung ritira l’ultimo aggiornamento per i Galaxy S10 a causa dei numerosi bug proviene da TuttoAndroid.

Rimosso l’aggiornamento Samsung Galaxy S10 di maggio - problemi maggiori dei benefici : Una mossa drastica e in parte inaspettata quella relativa all'ultimo aggiornamento del Samsung Galaxy S10 di maggio. I problemi raccontati sulle pagine di OM per il firmware del corente mese sono stati superati con l'unico intervento possibile: quello di ritirare il pacchetto software e lavorare dunque ad uno sostitutivo. Ricordiamo le anomalie riscontrate dall'ultimo aggiornamento del Samsung Galaxy S10 a seguito della prima distribuzione ...

Sfortunato il Samsung Galaxy Fold - uscita ancora rimandata : Se siete impazienti di stringere tra le mani il Samsung Galaxy Fold potreste dovervi mettere l'anima in pace, ed attendere un po' più del previsto. Era stato detto che il dispositivo sarebbe stato commercializzato nel mese di giugno, avendo nel frattempo il produttore asiatico risolto i problemi al display che ne avevano impedito il lancio ad aprile. Come riportato da 'SamMobile', l'ultimo rapporto proveniente dalla Corea del Sud suggerisce ...

La nuova data di lancio di Samsung Galaxy Fold è un mistero - neanche giugno sembra il mese giusto : Samsung Galaxy Fold non ha ancora una nuova data di lancio: neanche a giugno lo conosceremo nella sua forma corretta e migliorata. L'articolo La nuova data di lancio di Samsung Galaxy Fold è un mistero, neanche giugno sembra il mese giusto proviene da TuttoAndroid.

Il Trono di Spade ha il suo smartphone (d'oro) - è un Samsung Galaxy Fold : Dopo aver realizzato un iPhone con ricarica solare, Caviar va addirittura oltre e lancia un Samsung Galaxy Fold dedicato a Il Trono di Spade. L'azienda russa specializzata nel mondo degli accessori di lusso ha deciso di unire due delle tendenze del momento, aggiungendo allo smartphone pieghevole una cover placcata d'oro con gli stemmi delle casate dei Sette Regni. Il design è ispirato alla saga inventata da George R.R. Martin e ...

Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A5 (2017) iniziano a ricevere le patch di maggio : Tra i dispositivi che Samsung aggiorna con frequenza mensile, giunti quasi a giugno ha fatto rumore l'assenza di Samsung Galaxy Note 9 L'articolo Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A5 (2017) iniziano a ricevere le patch di maggio proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy M40 e Galaxy A10s arriveranno a breve : ecco specifiche e prezzi : Samsung Galaxy M40 e Samsung Galaxy A10s potrebbero essere presto lanciati in India, mentre il colosso coreano lavora su altri nuovi modelli per le serie A e M. L'articolo Samsung Galaxy M40 e Galaxy A10s arriveranno a breve: ecco specifiche e prezzi proviene da TuttoAndroid.