Salvini | «Se nel M5S prevale Di Battista il governo chiude»

Viaggio nella Val di Susa che ha votato Lega - gli attivisti No Tav : “Salvini? I politici sono meteore. Noi qui da 30 anni” : “Non ci fanno paura i proclami di Salvini sul Tav, sono delle meteore che vanno su e spariscono, mentre noi resistiamo da trent’anni”. Fulvio è uno degli storici attivisti del movimento No Tav. Dal presidio No Tav di Venaus, storica roccaforte della lotta contro il treno, commenta così l’avanzata della Lega in Val di Susa. Alle europee, il partito di Salvini è diventato il più forte in quasi tutti i comuni della Valle. Solamente in sei paesi, i ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi Toninelli : altolà a Salvini su TAV - 29 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. altolà di Toninelli a Salvini sulla TAV. Il Ministro dell'Interno propone flat tax da 30 miliardi, 29 maggio 2019,

Tav - Salvini : "L'esito del voto è stato chiaro" | Toninelli : non cambia nulla : Pronta la replica al vicepremier del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli: "Esito delle elezioni non cambia nulla"

Matteo Salvini - l'agguato nel governo contro Edoardo Rixi : il ricatto del big grillino contro il leghista : È sul viceministro leghista Edoardo Rixi che rischia di infiammarsi il nuovo scontro nel governo tra Lega e M5s. Dopo aver incassato il 34% alle Europee, Matteo Salvini pianta i paletti tra il Carroccio e il Movimento 5Stelle, mentre Luigi Di Maio sembra prigioniero di un assordate silenzio. Ed è pr

Tav - pressing leghista. Salvini : “Esito voto è chiaro”. Toninelli : “Non cambia nulla” : La Lega punta a rimettere sul tavolo la questione Tav e spinge per ottenere un sì alla Torino-Lione forte dell’esito delle Europee e delle elezioni in Piemonte. “Le forze a favore hanno preso l’80%-85%. Se fosse stato un referendum l’esito mi pare chiaro”, ha voluto sottolineare Matteo Salvini in conferenza stampa al Viminale. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che ha gestito l’analisi costi-benefici, ...

Conte : “Io commissariato da Salvini? No - è sempre stato nel governo. Flat tax? Non abbiamo ancora parlato di manovra” : Non si sente commissariato da Matteo Salvini perché il segretario della Lega “ha sempre fatto parte delle forze del mio governo”. Dice di essersi tenuto lontano dalla campagna per le Europee e quindi lascia ai due partiti che lo sostengono eventuali commenti. E a chi gli chiede qualcosa della Flat tax da 30 miliardi risponde: “Non abbiamo ancora iniziato a discutere della manovra economica”. Il presidente del Consiglio ...

Matteo Salvini - le prossime sfide del leghista nel governo : perché il sentiero è stretto : I giornaloni saranno pieni di analisi politiche. Proviamo invece a leggere i risultati delle europee nei termini dell' economia. Il dimezzamento del M5S e il raddoppio della Lega significano che ora, anche se i seggi in Parlamento non cambiano, la responsabilità passa in larga parte a Salvini e non

Fatima e crocifisso - Salvini : “Credo in Cristo e nel buon cuore di Maria - testimonio la fede salvando vite” : “Ci credo, quante polemiche sul rosario, non faccio il teologo o il parroco. Cerco di testimoniare la mia fede in Cristo e nel cuore immacolato di Maria con i miei atti, il mio lavoro, salvando vite”. Così Matteo Salvini prima di baciare una croce: “testimonio una fede e una cultura, mi da fastidio che qualcuno degli ultimi arrivati lo metta in discussione, lavoreremo in Europa perché ritrovi il suo orgoglio, le sue radici, i ...

Salvini come Trump. Nelle grandi città non decolla : “Se le elezioni fossero solo Comunali il centrosinistra potrebbe pensare di essere ancora in grado di battere Matteo Salvini e soci”. Così inquadra la geografia del voto Il Fatto Quotidiano dopo l'analisi dei flussi e il travaso dei voti grillini in maniera più consistente alla Lega e in misura minore al Pd. Già, perché al di là del risultato generale – europeo e nazionale - nella corsa per i 3.654 sindaci rinnovati domenica, infatti, il Pd e i ...

Torino - nello storico quartiere popolare dova trionfa la Lega : “Salvini pensa ai nostri interessi. M5s? Ha tradito promesse” : Barriera di è uno storico quartiere popolare della periferia nord di Torino, crocevia dell’immigrazione di ieri dal sud e di oggi da tutti i paesi del mondo. Qui per la prima volta la Lega ha preso il 37% alle Europee contro il 16% del Movimento 5 Stelle. Un rapporto di forza totalmente ribaltato rispetto alle amministrative del 2016 che avevano visto la vittoria della Appendino. “Il Movimento 5 stelle hanno tradito in questi anni quello che ...

Maria Teresa Meli avverte Matteo Salvini : "Perché tra due anni puoi finire nella polvere" : "Il voto delle elezioni europee ci dice che l'elettorato è volatile", spiega Maria Teresa Meli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "Matteo Salvini è l'unico che ha vinto ma deve stare attento", avverte la giornalista del Corriere della Sera, "perché nessuno gli garantisce che tra due anni