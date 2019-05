Salvini guarda lontano | “Europa di uomini e popoli…”

lineapress

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L’unico modo per abbattere il debito e’ investire in crescita. Domani il “Capitano” incontra Tria per concordare una risposta alla Ue… Il mondo è cambiato. Non bastano le letterine della Ue: bisogna rivedere regole vecchie che bloccano la possibilità dire al futuro con ottimismo: “Domani incontreremo Tria per concordare la risposta all’Ue che manda letterine e mette vincoli, ma mi pare che sia cambiato il mondo. Bisogna rivedere regole vecchie che bloccano possibilità di investire e di sperare, senza sbattere i pugni sul tavolo” Sottolineando che la flat tax ha costi inferiori della meta’ all’aumento del debito pubblico. Inoltre, altro passaggio importante è la crescita: investire nel taglio delle tasse, nella burocrazia e nella detassazione: costruire un’Europa come comunità die popoli: “Bisogna ...

ricpuglisi : Ma guarda un po': il mio tweet di commento al tweet di Salvini ha fatto più retweet e like del suo tweet originale… - annetteakuma : RT @Iledicarta: Ma Salvini non ce l'ha un famigliare, un amico, una persona che gli vuole bene che lo prende, lo guarda negli occhi e inizi… - Candy_Amara : @graziano_delrio @pdnetwork Toh!!!! guarda un po’ chi èuscito dalla tana!!!! Parlate un po’ di voi per una volta,pe… -