Salvini dice di non volerlo ma intanto la Lega già si prepara al voto anticipato

Matteo Salvini : “Cardinale Parolin dice sì al dialogo con me? Grazie - non ho la peste” : Salvini replica al cardinale Pietro Parolin, che questa mattina ha detto che la Chiesa deve essere aperta al dialogo, anche con il ministro degli Interni leghista: "Ringrazio Parolin, il quale ha detto che è giusto dialogare con tutti, anche con Salvini. Non penso di avere la lebbra o la peste".Continua a leggere

Cosa dice la lettera della Commissione all’Italia Salvinista : Il governo gialloverde ha cinque settimane di tempo per studiare una manovra correttiva credibile e disinnescare una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, che potrebbe costare una multa da 3,5 miliardi di euro. La lettera della Commissione, attesa da qualche giorno, è arrivata oggi a

"Di Maio ha sbagliato tutto - Conte ora riceverà ordini da Salvini" - dice Zingaretti : "Noi abbiamo un presidente del consiglio che ormai riceverà ordini da un leader forte in Italia come Salvini, ma poi dovrà rispondere a un'altra maggioranza in Parlamento. Dobbiamo andare al voto perché i problemi sono talmente drammatici che un altro governo nato in parlamento non potrebbe risolvere i problemi". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Porta a Porta'. "Penso che Di Maio e i Cinque Stelle abbiano sbagliato tutto: ...

Elezioni europee - Silvio Berlusconi contro Salvini : “Disdicevole usare il rosario per avere voti” : Silvio Berlusconi chiude la sua campagna elettorale in vista del voto di domenica alle prossime Elezioni europee attaccando il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini: "L'uso del rosario o altri simboli religiosi credo sia disdicevole quando lo si fa per accaparrarsi dei voti”.

Chi ha fischiato il Papa ha sbagliato - dice Salvini : "Chi ha fischiato Papa Francesco in piazza ha sbagliato. Io vado in Europa a difendere i valori e le radici giudaico-cristiane". Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Otto e mezzo in onda su La7, a proposito dei fischi indirizzati al Pontefice nel corso del comizio leghista di sabato scorso a Milano.

Abolizione reato abuso d'ufficio - Di Battista : 'Salvini dice stupidaggini - meno Instagram' : Domenica si avvicina. Sarà il giorno delle elezioni europee che consegneranno all'Italia il termometro del consenso all'interno dell'elettorato. Si tratta di un momento particolarmente atteso, soprattutto alla luce dei costanti dissidi, almeno dialettici, che continuano ad esplodere tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Le ultime dichiarazioni di Giorgetti, in particolare, sembrano prefigurare che, in caso di conferma di successo della Lega, ...

Alessandro Di Battista - valanga di fango su Matteo Salvini : "Dice stupidaggini ed è ingrassato come Renzi" : Non perde occasione per attaccare Matteo Salvini, suo alleato di governo, il grillino Alessandro Di Battista. Ospite di AdnKronos Live entra a gamba tesa sul reato di abuso d'ufficio, "l'ennesima stupidaggine", dice, del leader della Lega. Quelle del Carroccio sono "chiacchiere da bar", accusa. "Il

Matteo Salvini - 200 migranti salvati al largo della Libia : "Chi dice porti aperti li vuole morti" : Il Viminale ha diffuso le immagini sull'operazione della Guardia Costiera di Tripoli, che ha recuperato e salvato 200 clandestini su due barconi in navigazione verso Nord e le coste dell'Italia. "Chi parla di porti aperti aiuta gli scafisti e condanna a morte migliaia di persone - ha commentato il m

Matteo Salvini - sconcertante rivelazione su Mirandola : "L'immigrato dice di essere minorenne - ma i test..." : "L'episodio di Mirandola conferma il fallimento dei porti aperti e dell'accoglienza ai finti minorenni". Matteo Salvini, dopo l'incendio doloso alla stazione dei vigili della cittadina modenese in cui hanno perso la vita un'anziana e la sua badante che vivevano in una casa adiacente punta il dito si

Salvini bacia il rosario per fede o per marketing? Cosa si dice in giro : Fuori i mercanti dal Tempio? È determinata e dura la reazione della Chiesa d Roma al gesto di Salvini che sabato, in piazza, a chiusura del rassemblement sovranista di Milano ha baciato e brandito davanti alla folla il rosario e s'è anche appellato alla Madonna. Stigmatizza subito Avvenire, quotidiano della Conferenza episcopale italiana, cioè la Cei, dunque i vescovi. Prende posizione Famiglia Cristiana, potente e capillare settimanale ...

Sea Watch : "Noi verso Lampedusa - chiediamo a Salvini di togliere il divieto". Ma il vice premier dice no : La scelta della ong dettata da "ragioni umanitarie". Ieri era stato autorizzato lo sbarco di 18 persone. "A bordo restano 47 persone senza un porto sicuro, i cui diritti sono negati". Il Viminale: niente sbarco

Sea Watch : "Noi verso acque italiane - chiediamo a Salvini di togliere il divieto. Ma il vice premier dice no : "Ragioni umanitarie". Ieri era stato autorizzato lo sbarco di 18 persone. "A bordo restano 47 persone senza un porto sicuro, i cui diritti sono negati". E alcuni migranti - riferisce un medico a bordo - parlano di suicidio se non potranno sbarcare

SEA WATCH FERMA A LAMPEDUSA/ Salvini dice no allo sbarco - si cerca una soluzione : La Sea WATCH 3 è FERMA a poche miglia di distanza da LAMPEDUSA in attesa di direttive: Salvini dice no allo sbarco, soluzione cercasi

Salvini ora dice che vuole essere processato per i migranti respinti : Ormai in pieno clima elettorale, il ministro dell’Interno Matteo Salvini continua ad alzare il tiro delle provocazioni lanciate quotidianamente agli alleati di governo. Oggi, con una diretta Facebook, il vicepremier ha usato il pretesto dell’immigrazione e dell’ennesimo caso Sea Watch per attaccare