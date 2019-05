Salvimaio | in esclusiva su Loft lo spettacolo teatrale di Andrea Scanzi | “Un racconto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Che cos’è questo governo del cambiamento?”, si chiedenel suo” (da oggi insu www.i.it e app), ideale seguito di “Renzusconi”. All’indomani del voto del 4 marzo 2018 in Italia si crea una sorta di governo Frankestein, guidato dal semisconosciuto Giuseppe Conte e nato dal matrimonio tra Lega e Movimento 5 stelle, ma si sono sempre amate queste due forze? Perla risposta è no: “Questo governo è nato perché era l’unico che si poteva fare” ed è fondato su un contratto che sembra piuttosto un patto di non belligeranza. Un rapporto non alla pari quello tra i due partiti di maggioranza, dal momento che il pentastellato Luigi Di Maio non aveva alleanze alternative al suo orizzonte, mentre la Lega salviniana poteva scegliere tra “la giovane amante” Di Maio, oppure “la vecchia ...

