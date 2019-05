Salvate il soldato Luigi Di Maio

Roma : Salvate il soldato Zaniolo - per favore : C'era tanta pressione, prima del fischio d'avvio di Mazzoleni, sulle coscienze dei giocatori della Roma . Colpa, o merito?, dell'Atalanta, vittoriosa poche ore prima in casa della Lazio e saldamente ...

Salvate il soldato Aim! : Salvate il soldato Aim! Un accorato appello a Borsa Italiana arriva in queste ultime ore dagli investitori, nella fattispecie fondi, per evitare che il mercato quotato dedicato alle piccole e medie imprese venga irrimediabilmente danneggiato, con conseguente fuga degli stessi investitori. In questi anni centinaia di piccole imprese hanno avuto la possibilità di accedere a questo mercato regolamentato, trovando i finanziamenti necessari, ...