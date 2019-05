Salento | vigili urbani bullizzano disabile e diffondono il video su WhatsApp

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Prendono in giro un: 'Porti sfortuna!': dueindagati dalla Procura di Lecce che apre un'inchiesta. La vicenda, emersa di recente, è stata messa in opera quasi un anno fa e ha visto coinvolti due poliziotti municipali in servizio deridere una personae pubblicare ilsui social. Il cinquantenne, vittima di questo grave episodio, stanco delle vessazioni avrebbe anche pensato di farla finita, anche in relazione alla diffusione delle immagini che lo vedevano protagonista ed immortalato dello scherno degli uomini in divisa. Aperta un inchiesta sui duedi Maglie Stiamo parlando di un fatto di cronaca avvenuto a Maglie, un piccolo comune del basso, che ha visto come protagonisti due poliziotti municipali di 52 e 53 anni, ai danni di un uomo con gravi difficoltà eal cento per cento. La procura di Lecce ha aperto un inchiesta e i due uomini ...

