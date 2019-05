Ryanair bagagli a mano | nuove tariffe e regole per i passeggeri Ecco cosa cambia

Ryanair cambia le regole per il bagaglio a mano : ecco come funziona : Nicola De Angelis Ryanair ha deciso di aggiungere una nuova tariffa nel "ventaglio" di scelte dei bagagli da portare". La compagnia low cost irlandese dopo essere stata multata a novembre insieme a Wizz Air dall'Antitrust non ha fatto retrofront La compagnia low cost irlandese Ryanair ha deciso di ritoccare nuovamente le tariffe del bagaglio. In questo caso però ha aggiunto una nuova tariffa, dal primo maggio è stata implementata ...