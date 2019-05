Romulus | una serie originale Sky sulla nascita di Roma diretta da Matteo Rovere

dituttounpop

(Di mercoledì 29 maggio 2019), arriva unaSky dicon Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco di Napoli.Sky si butta nel genere dell’epica, creato dagià al cinema con Il Primo Re, con una nuovadallo stessodal titolo. Il progetto, che racconterà la storia delladi, segna il debutto del regista in unatv.avrà 10 episodi e sarà prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, la casa di produzione di.Le riprese inizieranno ai primi di giugno e andranno avanti per 28 settimane tra la capitale e i dintorni. Filippo Gravino, Guido Iuculano e lo stessosi occuperanno delle sceneggiature dei 10 episodi., la tramaè ambientata otto secoli prima di Cristo, in un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e ...

SkyAtlanticIT : Fra storia, leggenda e rivoluzione, #Romulus l’epico racconto della nascita di Roma nella nuova produzione original… - iteledipendente : RT @IlContiAndrea: Via alle riprese della nuova serie Sky Original #Romulus di Matteo Rovere sulla nascita di Roma. Le riprese inizieranno… - IlContiAndrea : Via alle riprese della nuova serie Sky Original #Romulus di Matteo Rovere sulla nascita di Roma. Le riprese inizier… -