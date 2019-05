Roma | soffocata da una caramella | bimba di 2 anni muore dopo tre giorni di agonia

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Un'altra terribile tragedia si è verificata a, dove nelle scorse ore una bambina di soli dueè decedutatredial Policlinico "Umberto I". Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, sabato pomeriggio la piccola si trovava in compagnia della nonna e stava mangiando una, quando all'improvviso l'alimento le ha ostruito le vie respiratorie. I soccorsi sono scattati immediatamente, l'ambulanza si è recata nella zona di piazzale delle Province, e ha trasportato la bambina al Policlinico in codice rosso. Qui i medici hanno davvero fatto di tutto per poterle salvare la vita, ma purtroppo stamane la piccola è deceduta. Era ricoverata in terapia intensiva, ma evidentemente i traumi riportati durante il soffocamento sono stati abbastanza gravi....

