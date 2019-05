Roma | bimba di due anni muore soffocata da una caramella davanti alla nonna dopo tre

Roma - bimba di due anni muore soffocata da una caramella davanti alla nonna : Una bimba di due anni è morta soffocata da una caramella a Roma. L'allarme è scattato sabato pomeriggio. È stata soccorsa in gravissime condizioni e trasportata dal 118 in...

Bimba di un anno muore nel sonno in un asilo nido a Roma : indagini in corso : Una bambina di un anno è morta nel sonno questa mattina in un asilo nido privato del quartiere Appio, periferia est della Capitale. Ad intervenire sul posto, oltre al 118, i carabinieri. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la Bimba è deceduto: secondo quanto si apprende non soffriva di alcuna patologia. In corso indagini dei carabinieri della stazione Tuscolana.Si legge sul Corriere della sera:A dare l’allarme ...

Roma - somala tenta di rapire una bimba. Ma se la cava solo con la denuncia : Ha cercato di rapire una bimba in pieno centro a Roma, ma la clandestina e pregiudicata somala se la cava con una semplice denuncia a piede libero.Il fatto si è verificato lo scorso lunedì verso le 8:30 del mattino nel centro storico della Capitale, vicino alla stazione Repubblica della metropolitana. La piccola, di 21 mesi, si trovava nel suo passeggino e la nonna la stava accompagnando all"asilo nido. Improvvisamente l"africana, una donna di ...

