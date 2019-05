Roland Garros | Rafael Nadal supera agevolmente Yannick Maden in tre set Lo spagnolo

oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2019)non delude le attese e conquista la qualificazione al terzo turno del2019. Lo(n.2 del mondo), che va in caccia della dodicesima vittoria nello Slam a Parigi, hato il tedesco(n.114 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-2 6-4, allungando la propria striscia vincente nel Major francese. L’iberico se la vedrà nel prossimo round contro il belga David Goffin (n.29 del mondo), che ha sconfitto 6-2 6-4 6-3 il serbo Miomir Kecmanovic (n.85 del mondo). Un match, sulla carta, non semplice per il campione nativo di Manacor, anche se il Goffin di quest’annata non è stato entusiasmante. Nel primo set, come da previsione, l’avvio diè devastante: doppio break di vantaggio e 4-0 in pochissimo tempo. Il “Suzanne Lenglen” è teatro del dominio del maiorchino che con il suo dritto da fondo non dà scampo al suo ...

