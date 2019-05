Roland Garros – Clamoroso a Parigi! Kiki Bertens costretta al ritiro | “stro tremando…”

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019), considerata una delle favorite per la vittoria finale del, è stataal: la tennista olandese ha accusato dei problemi di salute durante la sfida contro Kuzmova Ilperde una delle candidate principali alla vittoria finale. Dopo appena 22 minuti di gioco, nel corso della sfida del secondo turno contro Viktoria Kuzmova. La tennista olandese ha accusato un non meglio precisato malessere, spiegando al medico: “sto tremando, sono senza energia e non mi sento bene“. Motivazioni che l’hannoad alzare bandiera bianca dopo appena un match giocato sulla terra rossa di Parigi. #RG19, número cuatro del mundo y gran candidata al título, debió retirarse de su encuentro ante Kuzmova cuando el marcador era 3-1 a favor de la rusa.dijo “estoy temblando, no tengo energía y no me siento bien”. ...

