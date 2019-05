Roland Garros | Berrettini manca l’occasione di sfidare Federer Lo svizzero e Nadal

oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Non possiamo non cominciare la nostra analisi della giornata di oggi deldal singolare maschile e dall’amara sconfitta di Matteo. Il 23enne romano, pur perdendo in tre set tirati contro il norvegese Casper Ruud non ha mai dato l’impressione di poter impensierire un avversario molto solido e uno dei Next Gen più interessanti del tennis mondiale. Chissà forse Matteo era anche un po’ stanco per una stagione sul rosso molto intensa e ricca di soddisfazioni che l’ha visto vincere a Budapest, arrivare in finale a Monaco di Baviera, arrampicarsi fino all’attuale numero 31 del mondo ma soprattutto battere a Roma davanti al pubblico di casa un big come Alexander Zverev. Un peccato perchéavevadial terzo turno Roger. La giornata dei big è filata via piuttosto liscia, specialmente per Rafael, vincitori entrambi in ...

angelomangiante : Dopo 4 anni #Federer torna al Roland Garros. E comincia così, con questa magia vietata a chi non ha una mano vellu… - Eurosport_IT : Che emozione per Caruso! La commozione dell'azzurro per la prima volta al secondo turno in un torneo del Grande Sla… - c_appendino : ?? Al Roland Garros che inizia domani Torino sarà orgogliosamente rappresentata da due talenti del tennis come Loren… -