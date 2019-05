Roland Garros 2019 | risultati del torneo maschile di mercoledì 29 maggio Grigor Dimitrov

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini eliminato - sul velluto Federer e Wawrinka. Dimitrov supera Cilic - si ritira Bertens! : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

Roland Garros – Cilic out ai 32esimi : Dimitrov vince al 5° set una battaglia lunga oltre 4 ore! : Grigor Dimitrov accede ai sedicesimi di finale del Roland Garros: il tennista bulgaro supera Marin Cilic al 5° set dopo 4 ore e 28 minuti di match Grande match nei 32esimi del Roland Garros fra due ‘underdog’ del tennis maschile, capaci di intrattenere il pubblico per 5 lunghi set della durata complessiva di 4 ore e 28 minuti di straordinario match. Grigor Dimitrov e Marin Cilic hanno regalato spettacolo: a spuntarla è stato il tennista ...

Roland Garros – Clamoroso a Parigi! Kiki Bertens costretta al ritiro : “stro tremando…” [VIDEO] : Kiki Bertens, considerata una delle favorite per la vittoria finale del Roland Garros, è stata costretta al ritiro: la tennista olandese ha accusato dei problemi di salute durante la sfida contro Kuzmova Il Roland Garros perde una delle candidate principali alla vittoria finale. Dopo appena 22 minuti di gioco, nel corso della sfida del secondo turno contro Viktoria Kuzmova. La tennista olandese ha accusato un non meglio precisato ...

Roland Garros – Secondo turno lampo per Federer : vittoria in un’ora e mezza contro Otte : Federer facile al Secondo turno: il tennista svizzero avanza al Roland Garros. Otte battuto in tre set Roger Federer avanza con estrema facilità al Roland Garros: il tennista svizzero ha trionfato al Secondo turno senza troppi intoppi. Al numero 3 del ranking ATP è bastata un’ora e 37 minuti per staccare il pass per i sedicesimi del Secondo Slam stagionale, in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Federer ha mandato al tappeto in ...

Roland Garros 2019 : nessun problema per Roger Federer - che sconfigge Oscar Otte in tre set e aspetta Casper Ruud : Prosegue il cammino di Roger Federer al Roland Garros 2019. Lo svizzero, nel ventennale del suo esordio e decennale del suo trionfo a Parigi, approda al terzo turno eliminando con una certa facilità il tedesco Oscar Otte con il punteggio di 6-4 6-3 6-4. Il numero 3 del mondo disinnesca, dunque, il gioco “selvaggio” (e breve, vista la rapidità di quasi tutti gli scambi) promesso dal nativo di Colonia e, nel suo prossimo impegno, si ...

Roland Garros – Berrettini si ferma al secondo turno - Wawrinka avanza a Parigi : Stop per Berrettini al secondo turno del Roland Garros: Wawrinka avanza con estrema facilità Si interrompe al secondo turno il percorso di Berrettini al Roland Garros: il tennista italiano ha ceduto oggi al norvegese Ruud. Il 23enne romano non è riuscito a mettere in difficoltà il suo rivale, venendo sconfitto dopo due ore e 21 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. Sorride invece Wawrinka: il tennista svizzero ha avuto la meglio, ...

LIVE Berrettini-Ruud - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 4-6 5-7 2-3 - il norvegese vince anche il secondo set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e il norvegese Casper Ruud. Il 23enne tennista romano, numero 31 Atp e 29esima testa di serie, al primo turno ha battuto in rimonta lo spagnolo Pablo Andujar in quattro set con il punteggio di 67 64 64 62. Dall’altra parte c’è Ruud che ha raggiunto per la prima volta il secondo turno a ...

