Rodrigo e Di Lorenzo | tecnica e fantasia per Il Napoli di Ancelotti

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi spiega come sarà ildinel secondo anno di sua gestione, il primo in cui potrà decidere liberamente quale sarà la rosa su cui poter contare, sena doversi basare solo su una squadra ereditata da un predecessore. Sono i segnali che arrivano dal mercato che mostrano i cambiamenti in corso, scrive il quotidiano sportivo. In particolare, emergono tre tratti distintivi del prossimo: l’aumento dellae della, il potenziamento della forza offensiva cone il rafforzamento della fascia con Die Trippier.piace molto ad, che vuole migliorare la potenzialità offensiva deled evitare lo spreco di reti di questa stagione e ha bisogno di una punta fisicamente valida che possa giocare sia con i grandi che con i piccoletti e anche con tutti e due messi insieme. Nel Valencia...

