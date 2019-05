Robert Mueller | Mi dimetto dal dipartimento della giustizia | incriminare Trump non

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) In due anni, da quando aveva iniziato a indagare sul Russiagate, non aveva mai rilasciato dichiarazioni pubbliche. Non si era mai presentato davanti ai giornalisti per parlare del complicatissimo caso su cui lavorava.lo fa oggi, dopo che l’inchiesta si è conclusa senza l’incriminazione di. Lo fa poche ore dopo la diffusione di alcune anticipazioni di un libro che lasciavano intendere che le accuse formali nei confronti del presidente degli Stati Uniti erano pronte per essere formulate e poi sono state eliminate. “Parlo ora perché l’inchiesta è completata, gli atti sono pubblici”, ha spiegato presentandosi ai giornalisti, annunciando che dal momento che il suo lavoro è concluso lascerà il. “Torno alla vita privata”, ha affermato.“Il mio rapporto parla ...

grimjfoot : La versione di Robert Mueller. Trump, il #RussiaGate, e le elezioni americane. - monidbi : RT @francescocosta: Il procuratore speciale Robert Mueller ha parlato dell'inchiesta sulla Russia per la prima volta in due anni e ha detto… - AstridMune : RT @ilpost: Robert Muller, il procuratore speciale del Russiagate, ha detto che non avrebbe comunque potuto incriminare Donald Trump, ma so… -