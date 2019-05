Riunione Bilderberg | parla Stefano Feltri | ' Sì | mi hanno invitato'

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Comincerà domani a Montreaux, in Svizzera, l'annualedel cosiddetto "Club", un incontro a cui partecipano le personalità più importanti di tutta l'Europa e del Nord America. Immediatamente sulla Rete si sono scatenati i complottisti, che da sempre vedono questo incontro come qualcosa di subdolo, in i cui partecipanti deciderebbero a tavolino le sorti di miliardi di persone. Ovviamente, come precisavamo già in un precedente articolo a riguardo, ladelnon è proprio segreta, in quanto i nomi e gli argomenti di cui sisono di dominio pubblico. Semmai si potrebbe definire unaprivata, in cui gli invitati discutono di problemi che attanagliano tutto il mondo. Nelle ultime ore sono stati diffusi i nomi dei partecipanti, e per il nostro Paese ci sono ben 23 invitati, tra cui Matteo Renzi, Lilli Gruber e, quest'ultimo ...

HuffPostItalia : Si riunisce il Bilderberg, per l'Italia Renzi, Feltri e Gruber - caraca62 : RT @mat_brandi: Matteo #Renzi, Lilli #Gruber e Stefano #Feltri parteciperanno dal 30 Maggio al 2 Giugno alla riunione del Club #Bilderberg.… - carlokarl : RT @marcell32459385: Nuova riunione (segreta) del #Bilderberg . Ecco chi sono gli italiani invitati...... La #67ma riunione del gruppo Bil… -