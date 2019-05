Rita Dalla Chiesa spiazza tutti | la gaffe | “Mi sarebbe piaciuto una notte e via”

La prova del cuoco - Elisa Isoardi alla riscossa : l'intesa con Rita Dalla Chiesa - botto di share? : Il sito TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione anticipa in anteprima i nomi dei giudici che andranno a giudicare le ricette proposte dai concorrenti della prova del cuoco. Ecco la scaletta: lunedì 27 maggio Alessandro Greco e Beatrice Bocci; martedì 28 maggio Edoardo Respelli;

Belen Rodriguez spaRita Dalla tv ... bebè in vista? : Dopo la fine di Colorado, Belen non si è più vista in televisione... e molti avazanzano diverse ipotesi come quella che Mediaset abbia messo da parte la showgirl, in attesa di momenti migliori. Ma anche l’idea che possa pensare a una seconda gravidanza imminente. Infatti Belen sta vivendo una seconda fantastica storia d’amore con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. I due si erano lasciati nel 2015 e dopo una serie di flirt e storie ...

Maturità 2019 - a 1 mese dalla prima prova impazza il tototema : si spera in D’Annunzio e Pirandello : Quali sono gli autori e i temi che potrebbero uscire alla Maturità 2019? Manca poco meno di un mese alla prima prova, quella di italiano, ed è partito il tototema: ecco le preferenze dei maturandi per ciascuna tipologia di compito, da D'Annunzio a Pirandello per l'analisi del testo alla caduta del muro di Berlino all'Inquinamento per il tema d'attualità.Continua a leggere

Fuori pericolo la bimba feRita Dalla camorra a Napoli : È Fuori pericolo la bambina di 4 anni ferita a Napoli il 3 maggio scorso in un agguato di camorra. La piccola Noemi S., che era stata colpita ai polmoni durante una sparatoria in piazza Nazionale, secondo il bollettino emesso dai medici dell'ospedale pediatrico Santobono "è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessita di supporto di ossigeno". "I parametri vitali sono stabili e ...

Rita Dalla Chiesa : "Salvini? Il trattamento della stampa ricorda quello di Berlusconi" - : Sandra Rondini Domenica si vota per le elezioni europee e Rita dalla Chiesa, in una lunga intervista, denuncia come nei confronti di Matteo Salvini la stampa abbia una vera e propria ossessione, proprio come ai tempi di Silvio Berlusconi Intervistata da “La Verità”, in occasione del lancio della sua autobiografia “Mi salvo da sola”, Rita dalla Chiesa ne ha approfittato per fare il punto sulla situazione "drammatica" in cui versa il ...

Venezia affondata dalla volgarità : tuffi dal ponte - sesso all’aperto e pic nic : Turisti che usano le fontane come wc a spasso a torso nudo senza vergogna lo scempio quotidiano di Venezia che nessun divieto riesce ad arginare

Rita Dalla Chiesa - il dramma in famiglia : “È stato uno choc ancora più violento dell’assassinio di papà” : “Non ne parlo perché, anche se può sembrare strano, è stato uno choc ancora più violento di quello dell’assassinio di papà”. Visibilmente commossa, Rita Dalla Chiesa ha deciso di raccontare un momento molto difficile della sua vita, la morte della madre. “Della mia bellissima mamma parlo difficilmente, perché se n’è andata troppo presto: aveva solo 52 anni”, ha detto nell’ultima puntata di Storie Italiane dove ...

La prof sospesa per il video sul duce : «Allontanarmi dalla scuola è la feRita più grande» : Rosa Maria Dell’Aria sospesa per un video realizzato dai suoi alunni di un classe di una scuola di Palermo, in cui si confrontavano le leggi razziali al decreto sicurezza

Rita Dalla Chiesa : “La morte di mia madre? Choc più violento della perdita di mio padre” - : Alessandro Zoppo La conduttrice, ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane”, ha parlato per la prima volta della scomparsa di sua mamma: “Ne parlo difficilmente, perché se n’è andata troppo presto” Rita Dalla Chiesa è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1 e ha parlato per la prima volta apertamente della morte di sua madre. La conduttrice, figlia primogenita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a ...

Ranieri sta con De Rossi : "MeRitava un comportamento diverso dalla Roma" : “A Daniele, essendo il capitano e una persona storica qui, forse andava detto in un’altra maniera e dargli il modo di pensare bene, invece questo modo non gli è stato dato. Per una figura così importante, e avendo i tifosi della Roma un amore sviscerato per la propria squadra, una considerazione più attenta avrebbe consigliato magari un altro comportamento”. Così il tecnico Claudio Ranieri sulle ...

Rita Dalla Chiesa ricorda i genitori : “La loro morte? Un trauma fortissimo” : Rita Dalla Chiesa racconta il dolore per la morte dei genitori a Storie Italiane. La giornalista ricorda il papà e la mamma Ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele, Rita Dalla Chiesa ricorda e racconta i suoi genitori. La vita della giornalista è stata segnata Dalla morte della mamma, scomparsa prematuramente giovanissima, e dall’assassinio del […] L'articolo Rita Dalla Chiesa ricorda i genitori: “La loro morte? Un trauma ...

Rita Dalla Chiesa a Storie Italiane : “Ho subìto uno shock violento…” : Storie Italiane, Rita Dalla Chiesa: “La morte di mia madre è stato uno shock violento” Si è raccontata a cuore aperto con una lunga e toccante intervista rilasciata ad Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 16 maggio 2019, Rita Dalla Chiesa, durante la quale ha ripercorso la sua carriera, ma ha parlato anche molto della sua vita privata, in particolar modo dei momenti difficili vissuti dopo la scomparsa ...

Jeremy Kyle show - concorrente smascherato dalla macchina della verità si suicida : sospeso il programma : C' era una volta la tv spazzatura. Quella che metteva i panni sporchi in diretta tv, magari all'ora di cena. Coppie, intere famiglie, amici e parenti a litigare a favore di telecamera. Un fenomeno nato in Usa, che ha avuto il suo apice con lo show di Jerry Springer (1991), dove gli ospiti sono spess