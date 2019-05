Rissa dopo avances a figlia | morto 19enne colpito da coltellata

Maxi Rissa dopo avances a figlia : padre accoltella due ragazzi - arrestato : Roma – Un apprezzamento alla figlia 15enne. Questa la scintilla che a Roma ha innescato una Maxi rissa, ieri verso le 17, in piazzale della stazione del Lido a Ostia. A reagire il padre della minore, un romano di 38 anni, venuto alle mani con altre sei persone. La furiosa discussione e’ terminata con due coltellate sferrate dal papa’ a due ragazzi di 19 e 20 anni. Nelle scorse ore i Carabinieri di Ostia hanno arrestato tutti i ...

Dario - scagionato dopo la Rissa di Cadice : "Siamo intervenuti per difendere delle ragazze. Il mio pugno? Anche per il giudice è legittima difesa" : “Il pugno del filmato è il primo della mia vita, l’unico. Pensi che il giudice - non io, ma il giudice - mi ha scagionato perché dice che la mia è stata legittima difesa. Più di così...”. A parlare è Dario Bordoni, 25 anni, uno dei quattro italiani coinvolti nella rissa di Cadice.Dario è stato scagionato dalla giustizia spagnola che ha dato ragione alla sua versione: ...

4 studenti italiani arrestati dopo una Rissa a Cadige. Grave un ragazzo spagnolo. Il pestaggio in un video shock : Una serata tra giovani come tante, iniziata nel divertimento e nell’eccitazione dei locali e della movida, tra risate e bevute, e finita all’alba con le sirene dell’ambulanza e delle volanti della polizia, un ragazzo spagnolo ricoverato in ospedale in gravi condizioni e quattro studenti italiani in Erasmus arrestati e portati in manette in commissariato: la tranquilla citt&aGrave; di Cadice, in Andalusia, nel sud della Spagna, ...

Spagna - quattro italiani studenti Erasmus arrestati dopo una violenta Rissa - grave un ragazzo : Il giovane di Cadice colpito alla testa è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Ancora non chiari i motivi della rissa. I quattro sono in stato di fermo nella stazione della polizia nazionale di San Fernando. Almeno due sarebbero di origini campane

Cadice - quattro italiani in Erasmus arrestati dopo una Rissa : calci e pugni a uno spagnolo - è grave : Il quotidiano Diario de Cadiz pubblica un video shock dell'aggressione, in cui si vede un ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e ricevere un violento calcio in testa, che lo lascia incosciente.

Cadice - quattro italiani in Erasmus arrestati dopo una Rissa : calci e pugni a uno spagnolo - è grave : Il quotidiano Diario de Cadiz pubblica un video shock dell'aggressione, in cui si vede un ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e ricevere un violento calcio in testa, che lo lascia incosciente.

Cadice - 4 studenti Erasmus italiani arrestati dopo Rissa Grave giovane spagnolo video : Il Diario de Cadiz pubblica un video shock dell’aggressione, in cui si vede il ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e ricevere quindi un violento calcio in testa, che lo lascia incosciente, tra le urla degli amici

Spagna - 4 italiani arrestati dopo una Rissa a Cadice : grave un giovane spagnolo : Quattro cittadini italiani sono stati arrestati dalla polizia di Cadice, nel sud-ovest della Spagna, in quanto ritenuti responsabili di una rissa scoppiata alle prime ore di oggi nella zona di Punta De San Felipe.I contorni della rissa sono ancora da chiarire, ma la stampa locale riferisce che un giovane spagnolo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Puerta del Mar a causa del violento trauma riportato. Ad incastrare i giovani, ...

Spagna - 4 italiani arrestati dopo Rissa/ Video choc : grave ragazzo colpito alla testa : Spagna, 4 italiani arrestati dopo rissa a Cadice: grave ragazzo colpito alla testa da un calcio. Le ultime notizie e il Video choc del pestaggio.

Cadice - 4 studenti Erasmus italiani arrestati dopo Rissa Grave un giovane spagnolo : Il Diario de Cadiz pubblica un video shock dell’aggressione, in cui si vede il ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e ricevere quindi un violento calcio in testa, che lo lascia incosciente, tra le urla degli amici

Cadice - quattro italiani arrestati dopo una Rissa : Il quotidiano Diario de Cadiz pubblica un video shock dell'aggressione, in cui si vede un ragazzo ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e ricevere un violento calcio in testa, che lo lascia incosciente.

Spagna - arrestati 4 italiani dopo Rissa : 18.08 Quattro italiani in manette a Cadice, in Spagna, per aver pestato un giovane, ora ricoverato in gravi condizioni. Il quotidiano Diario di Càdiz ha diffuso il video dell'aggressione, in cui si vede il ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e poi ricevere un calcio in testa che lo lascia incosciente. Sconosciute le cause della rissa, avvenuta in una zona della movida. I quattro, studenti Erasmus, sono stati trasferiti alla stazione ...

Non è l'Arena - l'accusa di Massimo Giletti al sindaco di Mezzojuso dopo la Rissa : "Cosa non si è visto in tv" : A due giorni dalla tesissima puntata di Non è l'Arena nella piazza di Mezzojuso, in Sicilia, Massimo Giletti ha svelato alcuni retroscena di quella serata per certi aspetti storica per la tv italiana: "Era dai tempi di Michele Santoro che non si faceva una cosa del genere", ha ammesso il conduttore

Foggia - Donato morto a 25 anni dopo Rissa in discoteca : i suoi aggressori indagati per omicidio : Sono indagati per omicidio aggravato dai futili motivi due ragazzi Foggiani di 24 e 25 anni in seguito alla morte di Donato Monopoli, il 25enne deceduto dopo 7 mesi di coma in seguito ad una rissa nella quale era stato coinvolto per futili motivi. Il pm ha modificato l'imputazione in attesa che venga eseguita l'autopsia.Continua a leggere