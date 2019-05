Rifiuti industriali pericolosi alle porte di Lecce

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) I Carabinieri del NOE dihanno sequestrato un’area di circa 17.000 metri quadrati trasformata in discarica abusiva dispeciali di vario genere, anche di natura pericolosa. Si tratta di guaine catramose, scarti delle operazioni di bonifica dei veicoli,in legno, una carcassa di autovettura,in vetro in parte combusti, il tutto abbandonato sul terreno senza nessuna protezione per le matrici ambientali. (Lapresse) Redazione 

