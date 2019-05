Riaperto il caso di Conti | l' ex generale suicida che si occupò di Rigopiano

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Francesca Bernasconi In una lettera aveva scritto: "Le vittime dimi pesano come un macigno". Respinta l'archiviazione delper suicidio Non è ancora chiuso il cado dell'exdei carabinieri Guido, che il 17 novembre 2017 venne trovato senza vita, ai piedi del monte Morrone, che sovrasta la città di Sulmona. Un colpo di pistola alla tempia destra aveva fatto propendere per il suicidio, ipotesi accreditata anche dal ritrovamento di alcune lettere. In una di queste, indirizzata alla famiglia,aveva dichiarato di avere delle colpe per la tragedia dell'Hotel: "Quelle vittime mi pesano come un macigno. Perché tra i tanti atti, ci sono anche prescrizioni a mia firma". Ma ora, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sulmona, in provincia di L'Aquila, ha accolto l'opposizione all'archiviazione della vicenda, presentata dei ...

