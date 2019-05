Renzi | la profezia il giorno prima delle Europee | «Salvini? È ai titoli di coda»

Tragica profezia di Renzi il giorno prima del voto : “Salvini si scioglierà velocemente - conto alla rovescia iniziato” : Come Fassino, più di Fassino. Se le profezie dell’ex sindaco di Torino sono passate alla storia per essersi rivelate lontane anni luce dalla realtà dei fatti, c’è chi sempre all’interno del Partito democratico è riuscito a fare anche peggio. Il 25 maggio, a neanche 24 ore dalle elezioni europee, l’ex premier Matteo Renzi rilascia una lunga intervista al sito della tv svizzera in Italia. Con tanto di pronostico sulla ...