huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) La deputata Dalila Nesci del Movimento 5 stelledidi interessi dai suoi colleghi di Pd e Forza Italia, in Aula. Proteste e caos durante l’esame delsulla sanità in, di cui è. “Onestà onestà”, è il grido che iparlamentari delle opposizioni hanno intonato ripetutamente, durante l’esame delsulla sanità in. Alla base delle contestazioni il fatto che un suo collaboratore risulta essere candidato ad assumere la carica di commissario di una delle Asl calabresi. Iole Santelli, di Fi, ha chiesto di interrompere l’esame delper chiarimenti.È quindi intervenuto il sottosegretario alla Sanità, Armando Bartolozzi: “Non ho contezza di quanto discusso, ma non facciamo un processo alle intenzioni”, parole che scatenano la fortissima ...

HuffPostItalia : Relatrice M5s del decreto sanità in Calabria accusata di conflitto d'interesse dall'opposizione: caos alla Camera -