Reddito di cittadinanza - aggiornate spese ammesse e vietate (sì - porno e lusso sono vietati) : Il sito del Reddito di cittadinanza (schermata del portale) Dopo che settimana scorsa era stata data la notizia delle modifiche al paniere per quanto riguarda le spese ammesse o vietate per i percettori del Reddito di cittadinanza, è ora arrivato anche il decreto attuativo che riporta le novità in merito agli acquisti nell’ambito della misura bandiera del Movimento 5 stelle. Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono infatti riportate le ...

Simulatore Inps Reddito di cittadinanza : come usarlo e dove visualizzarlo : Dopo il Record di domande inoltrate per il Reddito cittadinanza, che ha sfondato la soglia del milione, in molti stanno cominciando a chiedersi se davvero ne sia valsa la pena. Altrettanti cittadini si interrogano su come procedere per rinunciare al sussidio, vista l’esiguità delle somme erogate e la complessità del tutto. Insomma, sarebbe forse più congeniale e utile sapere in anticipo quando si può arrivare a percepire, prima di imbarcarsi ...

Reddito di cittadinanza - l’elenco dei beni che non si possono acquistare con la card : Il ministero del Lavoro ha stilato, attraverso un decreto, l'elenco dei beni e dei servizi che non è possibile acquistare con la card del Reddito di cittadinanza, finora utilizzata da 600mila utenti. L’utilizzo della card non è inibito solo per i giochi con vincite in denaro, ma anche per una lunga serie di beni. Si parte dall’impossibilità di acquistare, noleggiare o prendere in leasing navi e imbarcazioni da diporto, così come non si può ...

Reddito di cittadinanza - tutte le regole (ufficiali) della card : cosa si può acquistare e cosa no : Il ministero del Lavoro ha pubblicato le linee guida sull'utilizzo della card per il Reddito di cittadinanza. Ecco nel...

Renzi : “Se il governo cade i parlamentari M5s chiedono il Reddito di cittadinanza - non sanno che fare nella vita” : “Se il governo dovesse cadere, una parte segnificativa del gruppo parlamentare del M5s chiederebbe il reddito di cittadinanza all’Inps. Perché molti di loro non sanno che fare nella vita”. A dirlo, a Palazzo Giustiniani, il senatore del Pd, Matteo Renzi, che in diretta Facebook ha analizzato il risultato di Europee ed elezioni amministrative. l’ex presidente del Consiglio ha anche ribadito la propria profezia: “Tra ...

Seconda mensilità Reddito di cittadinanza : pagamento oggi sulla carta Rdc : Seconda mensilità reddito di cittadinanza: pagamento oggi sulla carta Rdc Coloro che hanno fatto richiesta del reddito di cittadinanza entro marzo – e hanno vista accolta la loro domanda – a breve riceveranno la Seconda mensilità della misura economica istituita dal Governo Conte con decreto n. 4/2019 insieme a Quota 100. reddito di cittadinanza, dal 27 maggio in poi procedure per pagamento della Seconda mensilità ...

Reddito cittadinanza - regole della carta : no assicurazioni - sì a prodotti elettronici : Niente gioco d’azzardo, armi o materiale pornografico. Ma anche servizi finanziari, assicurativi, gioielli, quadri e pellicce. Sono le regole della carta del Reddito di cittadinanza, definite con il decreto attuativo del ministero del Lavoro di Luigi Di Maio, di concerto con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Vengono definiti appunto gli acquisti vietati, tra i quali non compaiono quelli ...

Reddito di cittadinanza - molti rinunciano e non lo vogliono più : 1.000 dollari al mese nella Silicon Valley2.500 franchi svizzeri a Rheinau, in Svizzera2.072 dollari - Un dividendo per tutti 560 euro - Anche in poltrona1,6 milioni di Rial - Al posto della benzina100 dollari namibiani - Il test africanoIl Reddito di cittadinanza non smette di far discutere. Non c’è pace per il sussidio mensile in vigore dal 2019 e riservato a chi non supera determinate soglie di Reddito. Infatti, di fronte all’oltre milione di ...

Reddito di cittadinanza - 500 mila poveri fantasma : scoraggiano importi bassi e lavoro nero : Duecentosettanta mila famiglie deluse a maggio. Cinquecento mila adesioni mancate. Centoventi mila nuclei in attesa di essere avviati verso un percorso lavorativo che ancora non c'è. A...

Reddito di cittadinanza - la delusione di una 66enne rumena : 'Rinuncio - è troppo basso' : Sarebbero circa 130mila le persone che, dopo aver richiesto il Reddito di cittadinanza, sarebbero pronti a rinunciarvi. Una sorta di rovescio della medaglia che emerge dalle notizie che ogni giorno finiscono su organi di stampa e che deriverebbero da segnalazioni da parte dei patronati che hanno assistito i richiedenti nella presentazione della domanda. Il Resto del Carlino, in proposito, ha pubblicato un'intervista ad una pensionata di origine ...

Reddito di cittadinanza 2019 : app e servizi online. Quali sono utili : Reddito di cittadinanza 2019: app e servizi online. Quali sono utili Il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno al Reddito per chi ha perso o non ha un lavoro. È stata introdotta dal Governo Conte col decreto n. 4/2019. In base all’ultimo aggiornamento diffuso dall’Inps sino al 30 aprile hanno fatto richiesta oltre 1 milione di persone. Esattamente 1.016.977 cittadini. Reddito di cittadinanza, gli importi più bassi ...

Reddito di cittadinanza - in arrivo sul sito Inps il simulatore di calcolo : L’I.N.P.S., l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ha messo a punto un simulatore online per calcolare l'importo che sarà destinato ai beneficiari del sussidio economico del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza. L'I.N.P.S. è dunque corso ai ripari dopo che recentemente molti cittadini italiani erano rimasti delusi dal Reddito estremamente basso caricato sulla ormai famosa 'carta gialla'. A riportare la notizia è il sito ...

Reddito di cittadinanza e pensione : simulatore Inps online - la circolare : Reddito di cittadinanza e pensione: simulatore Inps online, la circolare L’Inps metterà presto a disposizione – ma non ha chiarito esattamente quando – di chi è in possesso dei requisiti necessari per ottenere il Reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza un simulatore che permette di conoscere l’importo del beneficio prima di effettuare la richiesta. Una volta conosciuta l’entità dell’assegno a cui si ha, potenzialmente, ...

Rinuncia al Reddito di Cittadinanza : come fare e cosa comporta : La grande eccitazione per l’introduzione del Reddito di Cittadinanza (RdC) pare sia già passata. Da quel 6 marzo 2019, data a partire dalla quale è possibile inviare la domanda, gli umori tra gli italiani sembra essere cambiato radicalmente. A dimostrarlo sono i numeri: secondo le stime dei tecnici del governo, le domande accolte saranno attorno al 70% dei potenziali beneficiari, il che comporterebbe un esborso complessivo minore di circa due ...