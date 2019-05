Real Madrid | Ramos nei guai | l’indiscrezione fa rumore | addio non dovuto a motivi

Real Madrid - guai grossi per Sergio Ramos : lo spagnolo ‘sogna’ la Cina per pagare un enorme debito : Secondo quanto riferito dagli organi di stampa spagnoli, il capitano del Real Madrid vorrebbe trasferirsi in Cina per aumentare il proprio stipendio e poter pagare alcuni debiti contratti nell’ultimo periodo Un progetto finito male, un investimento troppo azzardato e la frittata è fatta. Sergio Ramos sarebbe finito in guai finanziari molto grossi, stando almeno a quanto riferisce ‘El Mundo Depurtivo‘ riprendendo ...

Il Real Madrid punta Manè - l’attaccante : “adesso penso al Liverpool” : Il Real Madrid programma la prossima stagione con l’intenzione di riscattarsi, per questo motivo la dirigenza è già attenta sul calciomercato. Una suggestione porta a Sadio Mané, arrivano le dichiarazioni del diretto interessato: “fa parte del calcio, quindi è una cosa da affrontare”, ha commentato. E poi ha aggiunto: “Ma per me la cosa più importante è che sono con il Liverpool e sono molto felice qui, e mi sto ...

Cadena Ser : lunedì Hazard presentato al Real Madrid : La finale di Europa League di questa sera potrebbe significare l’ultima partita per molti elementi del Chelsea a partire da Maurizio Sarri che, dalle voci che circolano, sarebbe sempre più vicino alla panchina della Juventus. Una finale che arriva al termine di una stagione difficile per i Blues che hanno dimostrato carattere e volontà nel mettere a posto le situazioni e conquistare la finale di questa sera a Baku. Anche se non ...

Hazard al Real Madrid è il primo passo per lo smantellamento del Chelsea : La finale di Europa League di questa sera potrebbe significare l’ultima partita per molti elementi del Chelsea a partire da Maurizio Sarri che, dalle voci che circolano, sarebbe sempre più vicino alla panchina della Juventus. Una finale che arriva al termine di una stagione difficile per i Blues che hanno dimostrato carattere e volontà nel mettere a posto le situazioni e conquistare la finale di questa sera a Baku. Anche se non ...

Real Madrid - la clamorosa rivelazione della stampa spagnola : fissata la data della presentazione di Hazard : Secondo i media spagnoli, il club di Florentino Perez avrebbe già fissato la data per la presentazione del giocatore belga Il Real Madrid presenterà Edin Hazard la prossima settimana. Lo scrive il quotidiano spagnolo As, che già da un paio di settimane ha dato per concluso l’accordo tra il club di Florentino Perez e il talento belga attualmente al Chelsea. LaPresse/EFE Per l’ufficialità, sempre secondo As, si aspetta solo la ...

Calciomercato Real Madrid - As : “Prossima settimana la presentazione di Hazard” : Calciomercato Real Madrid – E’ il nome che si è fatto con insistenza per mesi e che, secondo As, già da un po’ è arrivato alla sua conclusione: dalla Spagna sono convinti che l’accordo tra Eden Hazard e il Real Madrid sia stato già raggiunto, per l’ufficialità si attende soltanto la finale di Europa League di questa sera. Secondo il quotidiano spagnolo, la prossima settimana il talento belga dovrebbe essere ...

Mercato Juventus - colpo da 60 milioni dal Real Madrid : Paratici ci prova : Mercato Juventus – L’addio di Max Allegri ha destabilizzato l’ambiente bianconero, le voci sul suo successore ogni giorno aumentano creando tanta confusione. Giorni decisivi alla Juventus per la scelta del successore di Massimiliano Allegri in panchina. Sarri resta al momento in pole per guidare il nuovo ciclo dei bianconeri, con la dirigenza della Continassa al lavoro […] More

Real Madrid - Florentino Perez a tutta sul mercato : “Ramos mi ha detto di aver ricevuto un’offerta - e apre ad Hazard…” : L’obiettivo è un mercato “galactico”, per rilanciare il Real Madrid dopo l’ultima deludente stagione. Il presidente Florentino Perez parla soprattutto di questo in un’intervista concessa a “El Transitor” di Onda Cero. Ecco le sue parole. “Sergio Ramos? Non ci siamo visti a casa. E’ venuto a trovarmi nel mio ufficio e mi ha detto che aveva un’offerta molto importante dalla Cina, ma ...

Spagna - arrestati diversi giocatori tra cui Raul Bravo (ex del Real Madrid) : “Partite truccate in Liga e Segunda División” : Terremoto nel calcio spagnolo. diversi giocatori sono stati arrestati perché sospettati di far parte di un’organizzazione che avrebbe truccato partite della Liga e della Segunda División. Lo hanno comunicato i media spagnoli, specificando che, secondo fonti di polizia, tra gli arrestati ci sono Raul Bravo (ex difensore di Real Madrid e Olympiacos), Borja Fernandez (attuale giocatore del Valladolid), Carlos Aranda (ex ala del Siviglia), Ínigo ...

E’ il Real Madrid il club con maggiore valore aziendale in Europa : Il Real Madrid ha disputato una stagione deludente ma si conferma come il club più importante al mondo. Il club spagnolo con un valore d’impresa di 3,2 miliardi di euro scavalca il Manchester United nella classifica delle squadre di calcio europee che valgono di più, al terzo posto il Bayern Monaco mentre il Barcellona scivola al quarto posto. E’ questo il risultato emerso dalla quarta edizione di ‘Football clubs’ ...

Isco-Juventus - si può : il Real Madrid annuncia la rivoluzione. Occhio anche a Klopp! : ISCO JUVENTUS- Un accostamento di mercato che potrebbe trovare conferme già nel corso delle prossime settimane. Il Real Madrid sarebbe pronto a mettere in atto un’autentica e assoluta rivoluzione. Secondo quanto trapelato nel corso delle ultime ore, e come riportato dal presidente del Real Madrid ai microfoni di “Onda Cero” il Real Madrid starebbe valutando […] L'articolo Isco-Juventus, si può: il Real Madrid annuncia la ...

Bufera calcioscommesse in Spagna : l’ex Real Madrid Raul Bravo era la mente del “sistema” : Ricordate Raul Bravo? Sarebbe la mente di un sistema di calcioscommesse ben radicato in Spagna: tutti i dettagli Il calcioscommesse colpisce anche la Spagna. Nell’ambito dell’operazione ‘Oikos’, la polizia oggi ha proceduto all’arresto di diversi esponenti del calcio, tra giocatori, ex e dirigenti. L’accusa è quella di appartenere a un’organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro, ...

Terremoto nel calcio spagnolo - truccate partite di prima e seconda divisione : tra gli arrestati anche un ex Real Madrid : Nuove Terremoto che sconvolge il calcio spagnolo. Secondo le ultime novità diversi calciatori sospettati di far parte di un’organizzazione che ha truccato partite di prima e seconda divisione sono stati arrestati, la notizia è stata lanciata direttamente dai media spagnoli. La polizia contattata da Afp ha confermato ma si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli. Come riportato dai media tra gli arrestati ci sono un ex calciatore ...

Studio KPMG Football Benchmark : è il Real Madrid il club più facoltoso al mondo - perde una posizione la Juve : La KPMG Football Benchmark ha condotto uno Studio in merito al valore dei club calcistici: il Real Madrid in vetta alla graduatoria Il Real Madrid con un valore d’impresa di 3,2 miliardi di euro scavalca il Manchester United nella classifica delle squadre di calcio europee che valgono di più, mentre i tedeschi del Bayern Monaco sono terzi ed il Barcellona scivola al quarto posto. Il valore d’impresa (Enterprise Value, EV) dei ...