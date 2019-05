Rally Portogallo 2019 | Sebastien Ogier favorito principale per il successo | Tanak e

oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ormai è tutto pronto a Paredes per lo Skakedown di apertura dell’attesissimodel, settima prova del Mondiale WRC e primo atto del lungo tour europeo che terminerà solo ad ottobre in Catalogna (penultima tappa del campionato). Il round lusitano è uno dei più popolari e antichi presenti attualmente nel calendario del Mondiale, caratterizzato da un mix di prove speciali tecniche e veloci su un fondo ghiaioso morbido nel Nord del Paese che diventa sempre più roccioso col passare dei chilometri. I piloti affronteranno 18 prove cronometrate per un totale di 306,97 km contro il tempo che culmineranno con l’arrivo a Matosinhos dopo la confermata Power Stage di Fafè, mentre una delle principali novità rispetto alle ultime edizioni vedrà il ritorno del percorso nella regione dell’Arganil (per le 6 speciali di venerdì) dopo 18 anni di assenza. La situazione ...

24motori : Rally Portogallo: tutto quello che c'è da sapere sul settimo appuntamento del Wrc - filippo898 : RT @Italiaracing: In Portogallo Loeb chiamato a rimpiazzare Mikkelsen #WRC #Hyundai - Italiaracing : In Portogallo Loeb chiamato a rimpiazzare Mikkelsen #WRC #Hyundai -