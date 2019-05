Ragusa, la polizia sequestra un arsenale: 30 armi da guerra pronte all’uso e 2mila munizioni

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ladi Vittoria, in provincia di, ha posto sotto sequestro un vero e propriocomposto dadaanche dal grande potenziale offensivo: c'erano infatti trenta pistole e fucili, alcuni dei quali dalla spiccatissima capacità bellica, e anche quasimunizioni di vario calibro. Secondo fonti investigative, si tratta del più importante sequestro didegli ultimi 20 anni nelno. Tutte le pistole e i fucili erano pronti all'utilizzo e perfettamente funzionanti. E' stata aperta un'inchiesta per accertare chi fossero gli utilizzatori dell'che, data la portata, potrebbe essere di un clan criminale locale. La Procura diha disposto accertamenti balistici per verificare se lesiano state usate per commettere reati.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...