inmeteo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Una vera e propria meraviglia tecnologia inizierà a muovere i suoi primi passi sulle coste pugliesi, al fine di combattere l'inquinamento dei mari a favore dell'ambiente. Stiamo parlando del...

InMeteo : NEWS: Puglia : lotta alla plastica, arriva il cestino “Seabin” a Polignano. Raccoglie 1,5 kg di rifiuti al giorno - Carmela_oltre : RT @raffagrande: Solo i coraggiosi affrontano il mare e resistono di fronte alla tempesta! Solo chi ha cuore lotta per la pace, per l'umani… - puncox : @Zbarskij @atominobipbip @pentothal78 @filippocioni @LoCon_14 In Puglia, e non solo, ci sono tante storie sepolte d… -