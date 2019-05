Premio Cesarini | la 4^ edizione a Daniel Ciofani | premiati personaggi del calcio

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 29 maggio 2019) E’ stato assegnato nella serata di martedì ailper il goal più “”, in extremis, dell’ultimo campionato. L’attaccante del Frosinone ha realizzato la rete al 102’ di gioco, dopo 10’minuti di controllo VAR, nel match casalingo contro il Parma terminata 3-2 in favore dei ciociari.Una serata die spettacolo, sotto la regia dell’esperto manager Floriano Bini per l’Renato2019 svoltosi al Teatro Alfieri di Montemarciano in provincia di Ancona (terra d’origine dell’illustre campione marchigiano) caratterizzata dalla tavola rotonda intitolata “Dove va il nostro?”. Attraverso testimonianze illustri e pareri si è dibattuto a lungo sulla situazione attuale del nostro.Un grandissimo parterre ha partecipato sul palco con vari interventi sul tema, tra cui l’intervista telefonica al presidente della Lazio Claudio ...

