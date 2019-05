Pokémon Shirts | le camicie personalizzate con i 151 protagonisti della serie

wired

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Fonte: originalstitch.com Si è conclusa ieri a Tokyo la conferenza stampa di TheCompany in cui sono state annunciate tutte le novità più importanti che ci raggiungeranno durante i prossimi mesi riguardo il mondo dei, e tra le più allettanti ce n’è una che interessa il settore dell’abbigliamento. Infatti, in collaborazione con Original Stitch, la compagnia ha deciso di commercializzare lecon 151. Per ordinarle è sufficiente andare sul sito ufficiale di Original Stitch e seguire la procedura guidata necessaria per indicare la taglia corretta e il pattern con il nostropreferito che potrà ripetersi su tutto il tessuto oppure solo in alcune particamicia. Sebbene questo prodotto sia momentaneamente destinato solo ai residenti in Giappone, Hong Kong, Singapore e Taiwan è stato Tsunekazu Ishihara ...

PokeMillennium : Disponibili presto i preordini per le Pokémon Shirts in Europa e negli Stati Uniti Articolo di @raffaeleID723… -