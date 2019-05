Pink Floyd | Roger Waters sale in metropolitana a New York | ma quasi nessuno lo riconosce

Pink Floyd : David Gilmour ricorda la sua chitarra preferita - la Fender Black Strat : Per ogni musicista c'è uno strumento dal quale è quasi impossibile separarsi: nel caso di David Gilmour, celebre chitarrista dei Pink Floyd, la Black Strat è sicuramente tra i suoi strumenti preferiti, con la quale ha regiStrato alcuni dei brani più conosciuti del repertorio dei Pink Floyd. E nel corso di un video, pubblicato sul suo canale ufficiale di Youtube, ha raccontato la storia di questo strumento. ...Continua a leggere

Westworld 3 - il debutto di Aaron Paul sulle note di «Brain Damage» dei Pink Floyd : Dopo Game of Thrones, Westworld 3. HBO aveva abituato i fan di GOT al trailer dell’episodio successivo al termine della puntata, ma con la conclusione della serie, il network ha comunque trovato un ottimo modo per mantenere l’attenzione degli spettatori. Al termine dell’episodio finale de Il Trono di Spade 8, HBO ha infatti rilasciato il primo teaser trailer della terza stagione di Westworld, in una sorta di passaggio di ...

Nick Mason dei Pink Floyd Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico : “Sono onorato” (foto) : Il batterista Nick Mason dei Pink Floyd ha ottenuto un CBE direttamente dal principe William il 2 maggio con una cerimonia tenutasi a Buckingham Palace. Il merito che i reali d'Inghilterra gli hanno riconosciuto è stato quello dei servigi resi alla musica britannica, e la notizia fa quasi sorridere, se consideriamo che poco tempo fa Robert Smith dei Cure aveva inveito proprio contro alcuni dei suoi colleghi che accettano onorificenze. L'acronimo ...

Teatro Massimo Palermo - in scena la prima per Pink Floyd : Dall’8 al 14 maggio va in scena al Teatro Massimo di Palermo lo spettacolo di danza Pink Floyd - Carmen Suite. In un’unica serata il Corpo di ballo del Teatro Massimo propone Pink Floyd - Atom Heart Mother, creazione di Micha van Hoecke per il Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, e Carmen Suite, la coreografia di Alberto Alonso ripresa dalla moglie e musa, Sonia Calero, con le musiche di Bizet e di Massenet riscritte da Rodion ...

I concerti a Roma : dai Pink Floyd Legend a Steve Hackett - da De Crescenzo a Rubalcaba : LUNEDI' 29 APRILE. Rock/I Pink Floyd Legend suonano 'Atom Heart Mother' Torna in scena 'Atom Heart Mother', album capolavoro dei Pink Floyd uscito nel 1970, nella riproposta dei Pink Floyd Legend che, ...

Dai Pink Floyd a The Secret - il ritorno di Alan Parsons 'Mi sento un apprendista stregone' : E questo porta a parlare di The Eye in the Sky , sicuramente la sua canzone più famosa, era il 1982 e questa canzone memorabile di un album memorabile spopolò in tutto il mondo, con una certa ...

Nick Mason : Roger Waters sale a sorpresa sul palco e canta un vecchio brano dei Pink Floyd : C'è già chi sulla rete parla di reunion dei Pink Floyd, ma pensiamo quasi sicuramente che si tratti di una gustosa sorpresa a cui hanno assistito alcuni fortunati spettatori: infatti durante il concerto tenuto da Nick Mason a New York, è salito sul palco l'ex compagno di band Roger Waters per suonare un classico brano dei Pink Floyd, Set the controls for the Heart of the Sun. ...Continua a leggere

Pink Floyd : l’album simbolo “The division bell” compie venticinque anni : Pink Floyd Records pubblicherà l’edizione limitata per il 25esimo anniversario di “The division bell”, l’album del 1994 che ha venduto milioni di copie e che include la traccia vincitrice di Grammy, Marooned (Miglior Performance Rock Strumentale). Disponibile dal 7 giugno, l’album sarà disponibile su vinile blu trasparente (riprendendo l’edizione limitata originale del 1994). ‘The division Bell’ è stato l’ultimo album in studio ad essere ...

Da Jova ai Pink Floyd : quando il live fa discutere gli ambientalisti : Il tour estivo di Jovanotti toccherà anche il Plan de Corones, monte posto sul versante sud della Val Pusteria, in Alto Adige. La scelta di Lorenzo Cherubini è stata però criticata dal grande ...