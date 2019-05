Pillon dopo il post offensivo su Zucconi insiste | “Un bel gesto verso un avversario” E

Ddl Pillon - esame slitta ancora : legge su affido condiviso verrà discussa dopo le europee : L'esame del controverso disegno di legge Pillon, previsto per il 7 maggio, è stato spostato ancora, a data da destinarsi. Quel che è certo è che verrà discusso dopo le europee. Il rinvio, secondo la commissione Giiustizia del Senato è stato deciso perché ci sarebbero altri provvedimenti in calendario "come il ddl Codice rosso e il ddl sulle truffe agli anziani".Continua a leggere

Pillon - dopo Verona arriva una sentenza per il rispetto delle Comunità Gay e lo Stop al suo ddl : Famiglia può intendersi il luogo dove c’è una condivisione di ideali, di obiettivi, dove c’è piacere nello stare insieme e c’è affetto e reciproco sostentamento. Che la famiglia venga definita da un rito religioso oppure da un riconoscimento dello Stato è qualcosa che legittima coloro che in essa sono identificati, per la rivendicazione di alcuni diritti, ma anche per doveri intrinsechi del ruolo ricoperto. Ma c’è di ...