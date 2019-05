Pezzi di plastica nelle spinacine AIA L’allerta del Ministero | “Non mangiatele”

fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2019) AIA ha richiamato volontariamente i prodotti panatidi pollo e tacchino e Bigger XXL di tacchino per la possibile presenza di frammenti dibianca, che l’azienda ha riscontrato in autocontrollo. L'avviso relativo all'allerta alimentare diffuso anche dalla Coop.

annamariamoscar : Non mangiate queste spinacine! Ritirate per pezzi di plastica all'interno. Marca e lotti - pamelaperrucci : Non mangiate queste spinacine! Ritirate per pezzi di plastica all'interno. Marca e lotti