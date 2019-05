Perché per il salvataggio di Alitalia potrebbero aumentare le bollette di luce e gas (Di mercoledì 29 maggio 2019) L'Arera, l'Autorità dell'Energia, chiede al governo e alla maggioranza di modificare una norma prevista nel decreto Crescita con cui si stabilisce che lo Stato può prelevare 650 milioni di euro dai conti della Cassa per i servizi energetici e ambientali per utilizzarli per il salvataggio di Alitalia. Questa decisione potrebbe avere conseguenze anche sulle bollette di luce e gas che potrebbero aumentare.



